Financial Times : Comment le pari de Wall Street sur l’Intelligence Artificielle s’est-il effondré ?

Le journal britannique Financial Times rapporte qu’une vague de ventes massive a effacé 3 200 milliards de dollars de la capitalisation boursière des actions américaines jeudi dernier, après que les résultats des élections de mi-mandat ont suscité des inquiétudes quant à l’avenir des investissements colossaux dans l’intelligence artificielle.

Le journal explique que ces craintes ont coïncidé avec une hausse des coûts d’emprunt et des signaux d’alerte en provenance des marchés du crédit. Les pertes ont été aggravées par le retrait des investisseurs particuliers et par la liquidation, de la part des fonds spéculatifs (hedge funds), de positions financées par l’emprunt.

L’indice Nasdaq 100, qui regroupe de grandes entreprises technologiques, a chuté de plus de 6 % jeudi, avant de rebondir de 1,4 % vendredi, terminant ainsi la semaine sur une perte de 4,9 %.

Les élections suscitent des inquiétudes concernant les centres de données

Selon le journal, les actions avaient initialement progressé mercredi, une fois les résultats électoraux connus — marqués par une large victoire des démocrates au Congrès —, ce qui a incité les investisseurs à abandonner leurs couvertures et à revenir à l’achat. Cet optimisme a été renforcé par la baisse des prix du pétrole et par l’espoir d’une fin des hostilités avec l’Iran.

Le journal note toutefois que la tendance s’est inversée jeudi, avec la remontée des cours du pétrole et une focalisation des marchés sur la possibilité d’un ralentissement dans le développement des infrastructures nécessaires aux investissements dans l’intelligence artificielle — des investissements dont le montant devrait atteindre 1 000 milliards de dollars l’an prochain. Le journal a souligné les craintes que des dirigeants démocrates élus n’imposent des restrictions à la construction de centres de données, et que l’opposition politique à ces projets ne s’intensifie au sein du Congrès.

Ludovic Subran, chef économiste et directeur des investissements chez Allianz, a déclaré que les élections ont mis fin à l’idée qu’il existait un « chèque en blanc » pour le financement de l’intelligence artificielle.

Des inquiétudes apparues avant la vague de ventes

Le Financial Times a noté que l’essor de l’intelligence artificielle a soutenu les marchés en dopant les bénéfices des entreprises technologiques et des fabricants de puces, tout en renforçant les perspectives de croissance économique américaine. Toutefois, les investisseurs craignent désormais un retournement de situation si les investissements ralentissent et que les perspectives de bénéfices se dégradent.

Les résultats du troisième trimestre ont suscité une certaine volatilité, les géants de la technologie ayant dévoilé des plans d’investissement massifs, alors même que les revenus issus de leurs activités principales restaient faibles.

Par ailleurs, la baisse du cours de la dette des entreprises émergentes du secteur du cloud computing — les plus exposées aux risques — a alimenté les inquiétudes quant au financement de l’expansion des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.

Les investisseurs particuliers et les fonds spéculatifs accentuent le repli

Selon les données de Vanda Research, les investisseurs particuliers ont vendu pour 388 millions de dollars d’actions individuelles au cours des deux premières heures de cotation jeudi, avant de reprendre quelques achats vers la fin de la séance.

Face à la chute des cours, les fonds spéculatifs ont été contraints de déboucler des positions financées par emprunt afin de réduire leur exposition au risque, ce qui a intensifié la vague de ventes. Selon JPMorgan, ses clients parmi les fonds spéculatifs ont enregistré une perte de 1,6 % jeudi, marquant leur pire séance depuis les répercussions des droits de douane imposés l’an dernier par le président américain Donald Trump. Par ailleurs, la réduction de l’endettement (le « désendettement ») observée sur une période de 20 jours a été la plus marquée depuis la vague de ventes survenue durant la pandémie de coronavirus.

Dans ce contexte de turbulences, le fonds spéculatif Walleye a annoncé la fermeture d’une partie de ses activités sur les actions et la restitution d’une partie des capitaux à ses investisseurs.

Alors que les actions du secteur technologique ont connu un redressement partiel vendredi, certains investisseurs ont estimé que les marchés avaient surestimé les risques politiques, ajoutant qu’une poursuite du repli nécessiterait une détérioration réelle des bénéfices ou des perspectives économiques.

Joe Zidle, stratège en chef des marchés chez Cresset, a déclaré que les résultats électoraux constituaient un « vote sur les centres de données » plutôt qu’un rejet de l’intelligence artificielle, soulignant que de nombreux projets de construction sont déjà engagés et qu’il est peu probable qu’ils soient interrompus.

Par ailleurs, les chiffres de l’emploi ont confirmé la solidité de l’économie américaine, avec la création de 165 000 emplois en octobre, un chiffre supérieur aux prévisions de Wall Street.

À l’inverse, d’autres investisseurs ont estimé que ces turbulences pourraient signaler que l’essor de l’intelligence artificielle a atteint son apogée, prédisant une tendance baissière à plus long terme, malgré la possibilité de rebonds temporaires.

Source : Médias