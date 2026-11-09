Vidéo|Une tour du Centre financier Roi Abdallah à Riyad endommagée par une attaque yéménite

Une tour du Centre financier Roi Abdallah à Riyad, la capitale saoudienne, a subi des dégâts causés par un projectile en provenance du Yémen, c’est ce qu’ont révélé les images filmées par des témoinsAuparavant, la coalition dirigée par la Saoudie pour combattre les Yéménites avait annoncé que Riyad avait été touchée par des tirs de missiles.

Plusieurs témoins ont indiqué que le Centre financier Roi Abdallah à Riyad a été ciblé dimanche matin par une attaque venue du Yémen, entraînant des dommages sur un bâtiment d’Aramco dans la zone.

Dimanche, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé le lancement de quatre opérations par missiles balistiques et drones contre des cibles saoudiennes. Ces frappes directes ont visé les installations et réservoirs d’Aramco à Abqaiq, l’aéroport international Roi Khaled ainsi que le centre financier à Riyad, y provoquant des incendies et des dommages importants.

Source : Médias