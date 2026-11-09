Haaretz : Une déclaration hystérique de Netanyahu. Eisenkot met en garde contre une crise majeure en ‘Israël’

Le Premier ministre israélien a diffusé une déclaration enregistrée pour laquelle le terme « hystérique » semble bien faible au vu de ses propos : il s’agissait d’un effondrement total et d’une décomposition complète en quasi-direct, a estimé dimanche le journal israélien Haaretz.

Le quotidien écrit que « Benjamin Netanyahu ne brandit la carte de l’unité que lorsque le couteau est sur sa gorge et que la perte du pouvoir devient plus tangible et imminente que jamais ».

D’après le journal, « même lorsqu’il revêt le costume de celui qui appelle à l’unité, il ne peut s’empêcher de mentir et de déformer l’histoire, pourtant récente ».

Haaretz ajoute que sa perte de contrôle est apparue clairement dans l’étrange comparaison qu’il a faite avec ce qui se passe en Europe: « Les incendies et les flammes dans les rues de Paris et de Bruxelles paraîtront bien pâles en comparaison des incendies que nous verrons à Jérusalem, Tel-Aviv et Haïfa. Israël n’existera tout simplement plus ».

Le journal indique que « ce texte reflète parfaitement l’état psychologique du Premier ministre ».

Eisenkot met en garde contre une crise majeure en ‘Israël‘

Par ailleurs, l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, Gadi Eisenkot, a officiellement entamé dimanche la tâche de former un nouveau gouvernement, appelant les alliés de Netanyahu à rejoindre sa coalition, tout en accusant ce dernier d’avoir « conduit le pays vers une crise historique ».

Eisenkot (66 ans) a reçu officiellement la lettre de mission des mains du président israélien Isaac Herzog, qui lui a accordé un délai de 28 jours pour composer son gouvernement, bien que son camp ne dispose pas d’une majorité parlementaire évidente.

Eisenkot a déclaré : « Nous sommes en état d’urgence et nous approchons du point de non-retour pour l’État d’Israël. Nous devons former un gouvernement d’urgence nationale, ce qui nécessitera des démarches politiques novatrices et non conventionnelles. »

S’il réussit à former le gouvernement, Eisenkot deviendra le premier Premier ministre d’origine sépharade (issu des communautés juives du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord).

Quant à Netanyahu — qui a dirigé le gouvernement de manière intermittente pendant près de deux décennies et mené les guerres contre Gaza, le Liban et l’Iran —, il a perdu une partie de ses soutiens lors des élections du mois dernier, sans qu’aucun des blocs ne parvienne à obtenir une majorité absolue.

Au cours de la cérémonie, Eisenkot et Herzog ont tous deux reconnu « l’isolement croissant d’Israël sur la scène internationale sous l’ère Netanyahu », ce dernier faisant l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale.

Eisenkot a déclaré : « Nous sommes au cœur d’une crise diplomatique dévastatrice ; même nos amis et alliés stratégiques les plus proches affirment que la relation avec Israël doit être réévaluée. »

Eisenkot, qui s’adresse aux Israéliens laïcs et libéraux tout en s’alliant avec des forces de droite, a lancé un appel au Likoud de Netanyahu ainsi qu’au parti du « Sionisme religieux » de Bezalel Smotrich pour rejoindre son gouvernement : « Ma porte est ouverte et ma main est tendue, en toute sincérité et disposition, à quiconque mesure la gravité de cette étape. »

Source : Médias