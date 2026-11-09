Trump sur les causes de la défaite électorale : « Un grand mécontentement envers Israël au sein de l’électorat »

Le président américain Donald Trump a reconnu que les électeurs n’étaient pas satisfaits de l’engagement dans la guerre avec l’Iran, ni de la hausse des prix de l’essence, ni d’« Israël ».

Il a confirmé, lors d’une interview accordée à l’émission (60 Minutes) sur la chaîne CBS, qu’il existait également un « grand mécontentement » envers ‘Israël’, commentant ainsi les causes de la défaite des Républicains aux élections de mi-mandat.

En réponse à une question sur la déclaration de son vice-président JD Vance affirmant que « la cause de la défaite est la guerre », en référence à la guerre avec l’Iran, Trump a répondu : « Je ne suis pas en désaccord avec lui là-dessus ».

Trump a défendu la décision de faire la guerre, déclarant qu’elle serait considérée comme une « décision très avisée » d’un point de vue historique, mais qu’elle n’était peut-être pas bonne pour aujourd’hui ou pour demain. Il a ajouté que si l’Iran avait obtenu une arme nucléaire sous son mandat, il aurait fait l’objet de critiques bien plus sévères.

Trump a déclaré que si son nom avait été sur le bulletin de vote, la situation aurait été totalement différente, évoquant la popularité et le véritable amour qu’il a constatés, et estimant que les rassemblements de masse organisés auraient dû inciter ces citoyens à soutenir des candidats qu’ils n’aimaient pas.

Il a en outre affirmé qu’il pouvait travailler avec les Démocrates sans les insulter, et a déclaré qu’il ne s’imaginait pas qu’ils essaieraient de le destituer à nouveau, évoquant « les deux meilleures années de l’histoire de la présidence ».

S’agissant de son administration, il a dit qu’il aimait ses membres mais qu’il « pourrait procéder à certains changements ». Interrogé sur le ministre de la Guerre Pete Hegseth, il a déclaré qu’il lui faisait confiance, ajoutant : « Nous avons gagné deux guerres ».

À la suite des élections, Vance avait attribué la responsabilité de la défaite à la guerre avec l’Iran et avait défini des étapes pour reconquérir le public : mettre fin à la guerre contre l’Iran, se concentrer sur la vie chère et l’inflation, faire passer « les USA d’abord », et modifier la relation américaine avec ‘Israël’.

Il a précisé que le président lui-même avait reconnu que la guerre était la cause de la défaite.

Lors d’entretiens le soir des élections, Trump avait déclaré au journal Wall Street Journal que l’Iran « faisait partie » de la défaite et avait évoqué la hausse des prix du pétrole, tout en ajoutant qu’il avait fait ce qu’il fallait et qu’il le referait.

Source : Médias