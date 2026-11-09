USA: Le consul du Liban quitte Détroit. Les « trumpistes » se vengent-ils des Libanais du Michigan ?

Plusieurs membres de la communauté libanaise du Michigan ont fait leurs adieux, dimanche, au consul général du Liban à Détroit, Ibrahim Sharara, à l’aéroport de Détroit, peu avant son départ pour le Liban.

Ce départ intervient après que le département d’État américain lui a demandé, par une brève note et sans en préciser les motifs, de quitter le territoire des États-Unis. Une décision survenue parallèlement à la parution d’articles à charge dans la presse américaine l’accusant d’ingérence dans les affaires politiques intérieures des États-Unis.

Les dessous de l’expulsion du consul libanais

Le renvoi brutal du consul général du Liban à Détroit, Ibrahim Sharara, résulte d’une manœuvre politique orchestrée après la défaite des républicains aux élections américaines.

Le diplomate a fait l’objet d’une campagne de dénigrement médiatique motivée par ses prises de position passées perçues comme favorables à la Résistance libonaise, ravivées par la mention d’un ancien message célébrant le départ des forces américaines du Liban.

Le prétexte retenu pour son expulsion repose sur sa présence à un dîner annuel de la communauté arabe-américaine où il siégeait aux côtés d’Abdul El-Sayed, candidat démocrate ciblé par les conservateurs. Cette participation lui a été reprochée au titre d’un soi-disant manquement au devoir de réserve, bien que l’événement ait réuni de nombreuses personnalités politiques locales ainsi que d’autres diplomates, notamment les consuls de Malaisie et de Jordanie.

Derrière cette éviction éclair s’active une alliance d’intérêts réunissant l’administration Trump et des réseaux libanais d’extrême droite. Des figures de la communauté libanaise pro-trumpiste, appuyées par des personnalités influentes telles que le banquier Antoun Sehnaoui et l’ambassadrice du Liban à Washington Nada Moawad. Ces derniers ont œuvré en coulisses avec le cabinet du secrétaire d’État Mark Rubio pour obtenir son départ.

Stupéfaits par le score électoral au Michigan et irrités par le refus du consul de leur faire allégeance, ces acteurs ont exploité le contexte post-électoral pour mener une opération de représailles ciblée, aboutissant à une déclaration de persona non grata assortie d’un délai d’expulsion de 48 heures sans justification officielle.

Source : Médias