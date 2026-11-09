Iran: agression américaine au moyen d’un projectile sur l’île de Qeshm

L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté qu’une agression américaine a ciblé, dimanche soir, l’île de Qeshm, se limitant à la chute d’un projectile sur l’île, sans qu’aucun dégât ni frappe ne soient signalés dans d’autres zones de la province de Hormozgan.

Dans ce même contexte, l’agence Fars a fait état de détonations entendues à Bandar Abbas et sur l’île de Qeshm, précisant que certaines sources attribuent ces bruits à des tirs de sommation effectués en direction de navires en infraction dans le détroit d’Ormuz.

La télévision publique iranienne a cité une source informée indiquant que trois coups de feu ont été entendus, tirés depuis la région de Sirik en direction du détroit d’Ormuz, précisant que ces tirs s’inscrivaient dans le cadre des mesures prises à l’encontre de navires contrevenant aux règles de navigation dans le détroit.

Ces développements surviennent alors que le Commandement central américain (CENTCOM) a publié samedi un article vantant la promesse de ce qu’il a nommé l’initiative « Porte de Fer » (Iron Gate), soutenant qu’il s’agit d’une démarche destinée à renforcer la sécurité de la navigation maritime et à protéger les voies navigables vitales de la région face aux menaces.

En riposte, le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de brigade Hossein Mohebbi, a affirmé dans des déclarations à l’agence Fars que les forces iraniennes répliqueront à toute agression visant les intérêts du pays, soulignant que l’ennemi ne parviendra ni à vaincre le peuple iranien ni à atteindre ses objectifs.

Source : Médias