USA : les démocrates menacent « le cartel de Trump » et prévoient de « freiner le chaos qu’il a provoqué au pays et à l’étranger »

Ayant infligé une défaite cuisante aux républicains dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat, les démocrates affûtent leurs outils de contrôle et leurs assignations à comparaître pour poursuivre l’équipe du président Donald Trump et sa famille lors d’audiences publiques de destitution.

Dimanche, Axios a cité des sources démocrates affirmant que ces derniers coordonnent une action commune pour ouvrir des enquêtes approfondies sur l’administration Trump. Ce plan vise à constituer un dossier complet contre cette administration, à l’instar de l’enquête menée par la commission d’enquête du Congrès sur la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, en s’appuyant sur des témoignages et des enregistrements vidéo.

Grâce à leur contrôle des commissions dans les deux chambres qu’ils vont diriger à partir du mois de janvier prochain, les démocrates peuvent désormais convoquer des responsables, exiger des documents et organiser des auditions publiques, renforçant ainsi le contrôle exercé sur Trump et ses principaux collaborateurs.

Le président élu de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, le démocrate Robert Garcia, a déclaré que les alliés du président devraient « engager des avocats pour se défendre ».

Garcia a promis que les démocrates de la Chambre des représentants se concentreraient sur l’enquête concernant les transactions commerciales et les conflits d’intérêts de la famille Trump, notamment ceux de Donald Trump Jr. et de Jared Kushner, ainsi que sur les accusations de corruption d’entreprise.

Il a également annoncé son intention d’enquêter sur les allégations de mauvaise conduite au sein du Département de la Sécurité intérieure et du Service de l’immigration et des douanes, ainsi que sur les dossiers de l’affaire Jeffrey Epstein et la manière dont l’administration les a gérés.

Corruption du cartel de Trump

Le chef de file des démocrates à la Chambre, Hakeem Jeffries, pressenti pour en devenir le président en janvier, a également fustigé dimanche « la corruption sans précédent à laquelle s’est livré le cartel Trump sur le peuple américain ».

« S’il y a des gens qui ont arnaqué ou volé les Américains, ils doivent rendre des comptes conformément au rôle constitutionnel du Congrès, de contre-pouvoir à un exécutif hors de contrôle », a-t-il renchéri sur CNN.

D’autres rapports ont évoqué la possibilité d’enquêtes sur des contrats gouvernementaux liés au milliardaire Elon Musk, ainsi que des coupes budgétaires dans les agences fédérales.

Face aux promesses des dirigeants de la future majorité démocrate de lancer des enquêtes parlementaires contre son entourage, Donald Trump a demandé à son ministère de la Justice d’intervenir, dénonçant des tentatives de « chantage ».

Interrogé dimanche sur CNN et Fox News, le ministre de la Justice Todd Blanche a promis de défendre les membres de l’administration Trump qui seraient visés par les démocrates.

« Freiner le chaos »

En politique étrangère, seul domaine dans lequel les présidents américains – dans la dernière partie de leur mandat – jouissent de larges pouvoirs, les démocrates s’apprêtent à agir.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mercredi dernier aux journalistes que la mission de son parti était de freiner « le chaos engendré par Trump, tant au pays qu’à l’étranger » et de mettre fin à la guerre contre l’Iran

La guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz ont provoqué une forte hausse des prix mondiaux des carburants, y compris aux États-Unis, une question devenue centrale pour les électeurs américains touchés par la hausse du coût de la vie.

Trump n’a pas obtenu l’approbation du Congrès avant de lancer la guerre contre l’Iran le 28 février, aux côtés d’Israël. Les démocrates ont voté à plusieurs reprises pour mettre fin aux combats tant que Trump n’aurait pas sollicité l’autorisation du Congrès. La Chambre des représentants et le Sénat ont adopté une résolution en ce sens, avec le soutien d’une poignée de républicains, mais l’administration Trump l’a ignorée.

Grâce à leur influence nouvelle, les démocrates peuvent réduire les dépenses de défense ou bloquer des nominations afin de faire pression sur Trump pour qu’il obtienne l’autorisation du Congrès de poursuivre la guerre.

Dans le viseur des démocrates, figure Pete Hegseth, en première ligne des critiques, y compris au sein des républicains, pour son soutien indéfectible à la très impopulaire guerre lancée avec Israël contre l’Iran il y a plus de huit mois. Mais Donald Trump a défendu son ministre.

Moins favorable à Israël

De même, Trump devrait faire face à une Chambre et un Sénat moins favorables à Israël que jamais auparavant, alors que de nombreux candidats démocrates progressistes ayant remporté les élections après avoir fait campagne contre l’aide militaire à Israël et la guerre contre l’Iran, et entendent désormais faire pression pour mettre fin aux milliards de dollars d’aide annuelle.

Certains républicains remettent aussi en question le soutien traditionnel de leur parti au plus proche allié de Washington au Moyen-Orient.

Pour expliquer les mauvais résultats des républicains, le vice-président américain J.D. Vance a énuméré quatre moyens de regagner le soutien des électeurs, notamment mettre fin à la guerre avec l’Iran et changer « nos relations avec Israël ».

« Nous entrons dans une nouvelle ère », déclare Yael Sternhell, spécialiste des affaires américaines à l’université de Tel Aviv. « La convergence de la guerre à Gaza et de la guerre contre l’Iran a profondément modifié la façon dont les Américains ordinaires – et pas seulement ceux qui sont particulièrement concernés par le conflit israélo-palestinien – perçoivent Israël. »

Le président américain Donald Trump est entré dans une période politique très difficile, transformant ses deux dernières années à la Maison Blanche en un champ de bataille ouvert sur tous les fronts.

Source : Médias