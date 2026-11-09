La Syrie n’enverra pas de troupes au Yémen, assure son ministre des Affaires étrangères

La Syrie a nié avoir envoyé des troupes pour combattre au Yémen contre les forces de Sanaa, a assuré son ministre des Affaires étrangères.

« Il n’y a pas de déploiement de troupes au Yémen ni même aucun plan pour un tel déploiement prochainement », a déclaré Assaad al-Chaibani ce lundi, lors d’une conférence de presse avec son homologue jordanien Ayman Safad.

Samedi, des responsables yéménites avaient affirmé à l’AFP que la Syrie allait déployer des milliers de soldats en Arabie saoudite et au Yémen, certains se trouvant déjà sur place.

Le ministre syrien a rappelé que son pays avait signé la semaine dernière un accord-cadre de coopération militaire avec l’Arabie saoudite, lors de la visite du président Ahmad al-Charaa dans le royaume, mais précisé qu' »il n’existe pas d’accord pour un déploiement au Yémen ».

« Tout plan militaire au-delà des frontières sera annoncé (…) et ne se fera pas en secret », a précisé M. Chaibani.

Il a expliqué que l’accord avec Riyad, un des principaux soutiens – y compris financier – des autorités islamistes syriennes, est vital alors que la Syrie s’emploie à reconstruire ses institutions, dont l’armée.

« Nous avons besoin que l’expertise saoudienne contribue au développement des capacités syriennes et souhaitons qu’il y ait une coopération entre nous dans le domaine des industries de défense, et sur le plan académique », a-t-il ajouté.

Source : Avec AFP