Netanyahu insiste pour former un gouvernement d’union sous sa direction sans en avoir reçu le mandat

Benjamin Netanyahu a réitéré lundi son appel à former un gouvernement d’union nationale sous sa direction malgré la décision du président israélien de confier à son rival Gadi Eisenkot la tâche de constituer une coalition après les élections législatives en Israël.

« Il y a deux jours, j’ai appelé à la formation d’un gouvernement d’union nationale, et c’est là l’impératif du moment », a déclaré le Premier ministre sortant dans une vidéo publiée sur Instagram.

Ce gouvernement devrait réunir les partis de son camp, notamment ultra-orthodoxes, ainsi que les autres formations sionistes, a-t-il précisé.

« Et qui devrait diriger un tel gouvernement ? Naturellement, le parti qui devrait diriger ce gouvernement est le plus grand parti », a-t-il poursuivi, faisant valoir que sa formation, le Likoud, avait recueilli 250.000 voix de plus que son principal concurrent, le Yashar d’Eisenkot.

Netanyahu a également exclu toute coalition dépendant de ceux qu’il qualifie de « partisans du Hamas », en référence aux listes à majorité arabe israélienne qui ont remporté le nombre record de 19 sièges lors du scrutin, estimant qu’un tel gouvernement ne pourrait combattre efficacement l’Iran et « l’islam radical ».

Ces déclarations interviennent alors que Gadi Eisenkot, recommandé par 67 députés, a été officiellement chargé dimanche de former le prochain gouvernement. Il dispose de 28 jours pour y parvenir, avec une possible rallonge de 14 jours.

Mais les négociations s’annoncent difficiles. Unis par leur volonté de mettre fin aux deux décennies de pouvoir de Benjamin Netanyahu, les partis soutenant Gadi Eisenkot divergent sur la façon d’y parvenir.

Ainsi, Avigdor Liberman, chef du parti nationaliste laïc Israël Beitenou (sept sièges), refuse toute coalition dépendant de l’appui des partis arabes, dont le soutien permettrait pourtant à l’opposition d’avoir une majorité confortable.

Gadi Eisenkot peut aussi former un gouvernement minoritaire, avec 48 députés contre 46 fidèles à Benjamin Netanyahu, tandis que les 26 autres, issus des formations arabes et ultra-orthodoxes, s’abstiendraient lors du vote de confiance à son gouvernement.

Mais cette option se heurte également à l’opposition d’Avigdor Liberman, ainsi qu’aux réserves d’autres partenaires potentiels.

Malgré ces désaccords, le parti Yashar de Gadi Eisenkot a affirmé lundi, à l’issue d’une rencontre entre les deux hommes, qu’ils avaient exprimé leur « pleine confiance dans leur capacité à former un gouvernement stable pour les quatre prochaines années ».

Si Eisenkot échoue à constituer une coalition, un autre candidat pourrait être désigné. En cas d’impasse confirmée, de nouvelles élections pourraient être organisées l’an prochain.

Source : Avec AFP