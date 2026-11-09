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    Emirats arabes unis : nouvelle fermeture d’une plage après la détection d’hydrocarbures

      Les autorités émiraties ont dit lundi avoir fermé une plage au sud du détroit d’Ormuz, après y avoir détecté des hydrocarbures, dans un nouvel incident de ce type dans la zone, où des navires sont régulièrement attaqués depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

      Une plage de Khorfakkan, sur la côte orientale, a été « temporairement fermée après la détection de taches d’hydrocarbures », a annoncé la municipalité sur Instagram, sans préciser l’origine de la pollution.

      Jeudi dernier, l’agence de sécurité maritime Vanguard avait signalé une explosion à bord du tanker Vieira au moment où il sortait du détroit d’Ormuz. Le navire a ensuite poursuivi sa route, selon la même source.

      Le lendemain, un « important déversement de pétrole » a été observé par satellite au large des Émirats, a indiqué à l’AFP, Wim Zwijnenburg, enquêteur indépendant auprès de l’ONG néerlandaise PAX.

      Dimanche, de nouvelles images montraient un déversement « d’environ 160 km de long, avec des taches sombres, indiquant qu’il s’agissait de pétrole brut », a-t-il affirmé à l’AFP, assurant que la fuite « était clairement liée au Vieira ».

      Les attaques de navires se sont multipliées ces dernières semaines dans le détroit d’Ormuz, dont Téhéran revendique le contrôle depuis le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient par des frappes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran.

      Le mois dernier, le pays du Golfe avait fait état d’une fuite de brut provenant d’un pétrolier attaqué au large de sa côte orientale, le contraignant à fermer plusieurs plages au nord de Dubaï.

      Source : AFP

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