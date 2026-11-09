Source au ministère saoudien de l’Énergie : un oléoduc Est-Ouest visé dans la région de Médine

Une source au sein du ministère saoudien de l’Énergie a rapporté, ce lundi, qu’un oléoduc reliant l’est à l’ouest du pays a été pris pour cible dans la région de Médine.

La source a indiqué qu’un « incendie limité a été maîtrisé » après que l’oléoduc « Est-Ouest » a subi une attaque dans la région de Médine.

Dimanche, l’agence Reuters a rapporté que des explosions avaient été entendues dans la capitale saoudienne, Riyad.

Ces événements font suite à une série d’alertes émises à l’aube par la Défense civile saoudienne, en prévision d’un danger potentiel. Ces avertissements concernaient les zones et gouvernorats de Dammam, Dhahran, Abqaiq et Al-Ahsa, situés dans la Province orientale.

Cela survient alors que les forces armées yéménites continuent de cibler des aéroports saoudiens ainsi que des infrastructures énergétiques — notamment celles de la compagnie « Aramco » — dans le cadre de leur riposte à l’agression saoudienne contre leur pays. L’objectif est de contraindre Riyad à mettre fin à la guerre et au blocus qui perdurent depuis plus de dix ans.

Source : Médias