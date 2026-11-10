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Cisjordanie occupée: Les forces d’occupation mènent une campagne de raids et d’arrestations lors de leur incursion dans le village de Al-Mughair, au nord-est de Ramallah
10-11-2026 05:13 AM
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