Les espoirs israéliens d’escalade contre l’Iran s’amenuisent

L’appareil militaire israélien estime que la probabilité d’une reprise d’une guerre américaine à grande échelle contre l’Iran s’est réduite, après que les résultats des élections de mi-mandat ont restreint la marge de manœuvre du président américain, Donald Trump.

Tandis que Washington poursuit ses frappes limitées sur l’île de Qeshm et s’emploie à renforcer le blocus, Doha tente d’arracher un accord permettant de réouvrir le détroit d’Ormuz et de reprendre les inspections nucléaires. Cependant, les désaccords sur le sort de l’uranium enrichi et sur le calendrier des mesures réciproques bloquent toujours l’avancée des négociations.

Le site hébreu Mako rapporte qu’Israël s’attendait, jusqu’à la semaine dernière, à ce que la guerre reprenne à tout moment, avant que son institution militaire ne conclue que les chances d’une attaque d’envergure avaient diminué après les élections.

Le site cite un haut responsable militaire israélien affirmant que les instructions données au CENTCOM se concentrent actuellement sur « le renforcement du blocus maritime, la tentative d’étendre les restrictions aux points de passage terrestres, et la poursuite des frappes limitées ».

Le responsable a ajouté que « les forces américaines restent en haute alerte et peuvent agir rapidement si l’ordre est donné ».

‘Israël’ a fait part aux Américains de ses réserves quant à la stratégie actuelle à l’égard de l’Iran, ciblant les limites de ce que le blocus peut accomplir.

Tel-Aviv craint, selon Mako, que « la pression américaine ne débouche sur un compromis conservant le stock d’uranium enrichi en Iran, d’autant plus que Téhéran a conservé, malgré les frappes précédentes, une partie de ses capacités nucléaires et n’a renoncé ni à son programme de missiles ni à son réseau d’alliés ».

Il convient de noter ici que la formule proposée par le Qatar prévoit « la levée du blocus maritime et la libération d’une partie des avoirs iraniens gelés, en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz et de l’autorisation accordée aux inspecteurs de l’AIEA de visiter les installations nucléaires endommagées », tout en laissant en suspens la question de l’évacuation du stock d’uranium hors d’Iran.

Néanmoins, l’analyste militaire de Ynet, Ron Ben-Yishai, estime probable que Washington recoure, en cas d’échec des négociations, à « une opération plus large visant à affaiblir l’Iran ».

Dans l’un des scénarios qu’il avance, « Israël se chargerait de cibler les défenses aériennes ainsi que les sites de production, de stockage et de lancement de missiles dans le nord et l’ouest de l’Iran, tandis que les États-Unis concentreraient leurs opérations dans le centre et le sud ».

Source : Médias