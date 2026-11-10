Al-Charaa au Yémen : une implication progressive

Par Amer Ali

Alors que les autorités de transition en Syrie nient toute intention proche d’envoyer des troupes au Yémen, les fuites se multiplient sur une présence militaire syrienne qui commencerait déjà à se concrétiser en Arabie saoudite.

Celle-ci pourrait s’étendre dans les prochains jours avec le déploiement de centaines de combattants près de la frontière yéménite. Si elle se confirme, cette opération constituerait le premier déploiement de la nouvelle armée syrienne hors des frontières du pays, ainsi que le premier test réel de la volonté affichée par Damas d’« éviter les conflits régionaux ».

Le dernier démenti syrien en date est venu du ministre des Affaires étrangères, Assad Al-Chaïbani. Lors d’une conférence de presse conjointe à Damas avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, il a déclaré : « Il n’y a aucun déploiement de forces au Yémen, ni même de plan imminent en ce sens. »

Il a précisé que l’accord de coopération militaire signé avec Riyad porte sur « la reconstruction de l’armée et la valorisation de l’expertise saoudienne dans les industries de défense et le domaine académique », tout en niant l’existence de tout accord avec le gouvernement pro-Riyad pour envoyer des troupes sur le sol yéménite. Il a enfin affirmé que si la Syrie « décidait d’effectuer un déploiement militaire hors de ses frontières, elle ne le ferait pas en cachette ».

Cependant, ce démenti — qui s’est limité au territoire yéménite sans évoquer l’autre côté de la frontière (saoudien) — soulève des interrogations sur les motifs du maintien de cette version officiel, face aux fuites continues sur la réalité de l’engagement syrien dans la guerre du Yémen.

Il apparaît que Damas cherche à éviter le coût élevé d’une telle implication tout en tirant le meilleur parti des contreparties versées et à venir par l’Arabie saoudite, considérée comme l’un des principaux soutiens régionaux des nouvelles autorités, aux côtés de la Turquie.

Les fuites ont commencé à s’accumuler le mois dernier lorsque l’agence Reuters a rapporté, citant un responsable américain et un autre militaire syrien, que Damas étudiait la possibilité de fournir un soutien militaire à Riyad dans sa guerre contre le mouvement Ansarullah.

Ce soutien irait d’une aide défensive pour protéger le territoire saoudien contre les missiles et les drones, à une participation offensive aux côtés des forces yéménites soutenues par le Royaume.

De son côté, le site Axios a cité trois responsables américains affirmant que les deux parties discutaient de l’envoi de forces syriennes au Yémen. Une source informée a évalué l’effectif de ces forces entre 10 000 et 20 000 combattants, une information rapidement démentie par le conseiller média de la présidence syrienne, Ahmad Mofaq Zaïdan.

La semaine dernière, le dossier est revenu au premier plan à la suite de la visite du président de transition, Ahmed Al-Charaa, à Riyad — sa deuxième en un mois. Lors de ce déplacement, une convention de coopération de défense aux détails non divulgués a été signée, ainsi qu’une série d’accords dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la protection de l’environnement, accompagnés de six accords de prêts concessionnels de plus de 403 millions de dollars.

Ces prêts sont destinés à des projets dans la défense civile, la santé, la centrale thermique d’Alep, la réhabilitation des logements, l’eau potable et la transformation numérique du ministère des Finances.

Ce lot constitue une première tranche qui sera suivie par d’autres projets dont le financement est à l’étude.

Ce soutien s’ajoute à un don pétrolier saoudien antérieur de 1,65 million de barils, ainsi qu’à une aide conjointe avec le Qatar d’une valeur de 89 millions de dollars pour financer une partie des salaires du secteur public et régler les arriérés de la Syrie auprès de la Banque mondiale (environ 15,5 millions de dollars).

La fuite la plus détaillée est venue de l’agence Associated Press, qui a rapporté, citant des responsables syriens et régionaux, qu’un premier contingent d’environ 600 membres des forces spéciales syriennes devrait être déployé en Arabie saoudite près de la frontière yéménite.

Un nombre limité de conseillers syriens serait déjà arrivé dans le Royaume et aurait participé à l’entraînement de forces yéménites sur son sol. L’agence a précisé qu’une délégation militaire syrienne menée par le général de brigade Khaled Khattab, commandant de la 82e division, a effectué une visite de deux semaines en Arabie saoudite.

À cette occasion, 36 officiers et responsables militaires syriens se sont rendus au centre de commandement et d’opérations conjointes à Djeddah, où opèrent des responsables saoudiens et yéménites, pour y recevoir des briefs sur les fronts et les zones d’opérations.

Par ailleurs, il est notable qu’Associated Press ait fait état d’une exigence saoudienne : l’ensemble des membres de la force promise au déploiement (en Arabie saoudite ou au Yémen) doivent être des citoyens syriens, excluant ainsi les combattants étrangers ayant rejoint les factions durant la guerre.

Cela révèle la sensibilité de Riyad quant à la composition de la nouvelle armée, et sans doute sa crainte de voir arriver des combattants conservant des allégeances organisationnelles indépendantes ou dont le profil suscite des inquiétudes sécuritaires internationales.

Alors qu’il apparaît clairement que Damas tente de gagner du temps — en raison du débat sur l’opportunité d’envoyer des troupes sur des fronts éloignés tandis que le front sud reste grand ouvert face à ‘Israël’, ou par anticipation de la réaction des factions irakiennes ou de l’Iran —, l’éventualité de reproduire le modèle adopté par la Turquie en Libye et en Azerbaïdjan émerge.

Dans ce schéma, des combattants issus des factions de l’« Armée nationale » avaient été recrutés et transférés sur des fronts extérieurs, certains étant initialement présentés comme des contractuels de sociétés de sécurité chargés de missions de garde.

Dans ce contexte, le décret n° 55 de 2026, régissant l’activité des sociétés de protection, de garde et de formation sécuritaire, offre un cadre réglementaire adapté à un tel modèle, puisqu’il autorise ces sociétés à traiter avec des entities étrangères sous réserve de l’accord du ministre de l’Intérieur.

Source : Médias