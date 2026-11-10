Le début d’un « remaniement » au sein de l’administration Trump : vers une marginalisation des « faucons de la guerre » ?

Par Khodr Kharoobi

Sur fond de rumeurs concernant une course précoce entre deux courants au sein de l’administration américaine pour hériter de la présidence et du leadership du Parti républicain après Donald Trump — l’un incarné par le secrétaire d’État Marco Rubio, proche du courant sioniste chrétien, et l’autre par le vice-président JD Vance, issu d’un milieu isolationniste —, les spéculations se multiplient ces derniers temps sur d’éventuels changements que Trump s’apprêterait à effectuer au sein de son équipe.

Ces ajustements sont liés, d’une part, à sa préparation pour la bataille législative à venir contre ses adversaires démocrates et, d’autre part, à la fixation de sa ligne définitive pour mettre fin au conflit avec l’Iran, devenu un enjeu politique et populaire interne.

Le locataire de la Maison-Blanche n’a pas caché son intention de remplacer certains visages de l’administration dans la période à venir. Cette annonce fait suite au remplacement de sa cheffe de cabinet, Susie Wiles, dont il a annoncé le départ vendredi dernier, faisant d’elle la première personnalité de premier plan à quitter l’administration après les lourdes pertes subies par le Parti républicain lors des élections de mi-mandat.

Répondant à une question de la chaîne CBS sur d’éventuels limogeages après cet échec électoral, Trump a déclaré : « Oui, je m’y attends… dans une certaine mesure », ajoutant : « J’aime les membres de mon administration », tout en nuancant : « Je pourrais procéder à quelques changements ».

Cela intervient alors que plusieurs postes restent vacants, notamment celui de porte-parole de la Maison-Blanche, dont Kattee Zakaria a été rapidement évincée. Interrogé sur les candidats à sa succession, en particulier Rubio et Vance, et sur son intention de soutenir l’un d’eux lors des primaires républicaines de 2028, Trump a répondu : « Peut-être, mais pas nécessairement », soulignant que le parti dispose d’un « vivier solide de compétences » et d’« excellentes relations avec de nombreuses personnes », dont « plusieurs sénateurs éminents ». Bien que Trump ait fait preuve d’hésitation quant à l’appui de l’un des deux hommes, il s’est dit convaincu que son intervention « aurait un impact majeur, étant donné le poids très fort de son soutien ».

Par ailleurs, face aux fuites de la presse faisant état de discussions entre le président américain et ses conseillers sur le limogeage du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, Trump a affirmé lors de la même interview que son ministre était « temporairement à l’abri » de tout changement et qu’il conservait sa confiance et son soutien, justifiant sa position par ce qu’il a qualifié de « victoires » remportées par son pays au Venezuela et en Iran. Répondant à des questions similaires sur le sort de son secrétaire d’État et de son conseiller à la sécurité nationale, le président américain a réaffirmé son attachement à eux.

Révision ou confrontation ?

Bien que Trump ait laissé entendre lors de cet entretien une volonté de réviser les politiques de son administration à tous les niveaux — notamment sur le dossier de l’immigration, en concédant que l’administration avait peut-être fait preuve d’un excès de fermeté dans les expulsions d’immigrés, ce qui a pu nuire au Parti républicain lors des élections —, la désignation de Stephen Miller, considéré comme le principal architecte des politiques migratoires actuelles, au poste de chef de cabinet en remplacement de Wiles, constitue un signal fort.

Cette nomination traduit l’intention du président de renforcer son autorité future en plaçant des figures reconnues pour leur loyauté absolue et leur fermeté afin de dérouler son programme, loin des complications classiques imposées par un gouvernement divisé. Cette décision annonce également son intention d’intensifier la confrontation avec ses adversaires au cours des deux dernières années de son mandat, dans l’espoir de surmonter les pressions politiques, constitutionnelles et économiques.

Sur le plan interne, Trump fait face à la pression d’opposants au sein de son propre parti ayant des intérêts commerciaux dans une ouverture vers Téhéran (à l’instar de certains démocrates), ainsi qu’à ses adversaires sous le dôme du Congrès qui aspirent à une vengeance politique. Sur le plan économique, il doit composer avec les tensions issues des crises internationales et de l’affrontement avec l’Iran.

Selon les observateurs, les remaniements prévus au sein de l’administration Trump — qui incluront une redistribution des rôles entre les principaux conseillers politiques et médias, ainsi qu’un renforcement des plans sur les dossiers internes sensibles comme l’économie et les nominations judiciaires — visent à préparer la riposte face aux enquêtes parlementaires attendues des commissions spécialisées, appelées à passer sous le contrôle des démocrates en janvier prochain.

Ces manœuvres témoignent de sa volonté d’engager un combat politique pour défendre ses décrets exécutifs et éviter des compromis insatisfaisants avec le camp adverse. Certains soulignent même le pari de l’administration Trump sur l’exploitation des divisions au sein du camp démocrate, en tentant de séduire certaines figures du courant traditionnel pour soutenir la Maison-Blanche sur certaines politiques internes et étrangères, à l’instar des dossiers de l’immigration et de la guerre contre l’Iran.

Ce pari se renforce alors que Trump a promis de revenir sur la scène politique de manière « plus grande et plus forte que jamais », en réponse à la détermination de parlementaires démocrates, dont le représentant Robert Garcia et la sénatrice Elizabeth Warren, à exploiter leur majorité dans le prochain Congrès pour ouvrir des enquêtes visant des membres de son équipe.

Ces enquêtes cibleraient Stephen Miller sur les politiques d’immigration, des membres de la famille du président comme son fils Eric, impliqué dans des transactions financières suspectes, ainsi que ses alliés hommes d’affaires, au premier rang desquels Elon Musk, en raison de son rôle dans l’instance dite d’efficacité gouvernementale et du licenciement de fonctionnaires fédéraux l’année dernière.

Parallèlement aux menaces de Warren d’enquêter sur les soupçons de connivence entre l’administration américaine et de grandes entreprises — appelant celles qui « réalisent des profits en trompant les familles américaines ou en escroquant les investisseurs » à se préparer à de véritables comptes à rendre —, les démocrates semblent concentrer leur bataille de responsabilisation sur Hegseth, en raison de sa gestion durant la confrontation avec l’Iran.

Dans ce contexte, le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a apporté son soutien à toute procédure de mise en accusation du ministre, l’accusant d’« abus de pouvoir » et de « mise en danger de la sécurité nationale ».

Il est à noter que des parlementaires républicains se sont joints à ces initiatives, à l’instar du représentant Thomas Massie. Ce dernier, tout en maintenant sa pression sur le département de la Justice pour qu’il divulgue davantage de documents liés à l’affaire Epstein, a confirmé son intention d’introduire à nouveau des actes d’accusation pour destituer Hegseth, que certains républicains tiennent pour responsable des échecs de la guerre contre l’Iran.

Face aux menaces démocrates d’ouvrir des enquêtes visant son administration et ses proches, Trump a ordonné au département de la Justice d’intervenir, qualifiant ces menaces de tentatives d’« extorsion ».

Le procureur général, Todd Blanche, a confirmé que son ministère était prêt à « défendre » les responsables de l’administration et leurs alliés si les prochaines enquêtes les ciblaient, affirmant que ces derniers disposeraient d’un avocat, laissant ainsi entendre sa disposition à assumer cette tâche.

Ces déclarations ont provoqué de vives réactions de la part de parlementaires démocrates, qui ont accusé Blanche de se comporter comme l’avocat personnel du président et de faire partie de ce qu’ils ont qualifié de « cartel Trump », dénonçant ainsi la corruption des piliers de l’administration républicaine.

Concernant les répercussions de ces changements sur la politique étrangère, les analystes écartent l’hypothèse de mutations fondamentales. Les expériences passées des présidents Bill Clinton et Barack Obama montrent en effet la capacité de la Maison-Blanche à prendre des décisions majeures en matière de politique étrangère, même en l’absence de majorité au Congrès pour le parti présidentiel.

Alors que Trump a déclaré ne pas chercher d’escalade dans la guerre contre Téhéran, niant avoir observé des mouvements iraniens visant à transférer des matières nucléaires, et réaffirmant ne pas s’opposer aux propos de son vice-président Vance selon lesquels cette guerre constituait l’une des causes des résultats républicains aux élections, ces analystes estiment que l’option privilégiée par Trump — à savoir un compromis politiquement peu coûteux avec Téhéran — semble difficile à atteindre.

Cela pourrait placer l’administration devant le choix d’une reprise des opérations militaires ou de la poursuite du blocus et des sanctions économiques, en parallèle d’un affrontement militaire limité.

Source : Médias