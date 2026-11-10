Trump exclut une reprise de la guerre | Al-Thani à Washington : la médiation progresse-t-elle ?

Les répercussions de la défaite des républicains aux élections de mi-mandat aux États-Unis commencent à se manifester dans le comportement du président Donald Trump.

Ce dernier a en effet exclu de lancer une nouvelle attaque contre l’Iran, alors que les négociations se poursuivent en vue de parvenir à un accord mettant fin à la guerre.

En parallèle, il s’est entretenu hier au terme d’une réunion à la Maison-Blanche avec le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani — dont le pays assure la médiation dans les pourparlers —, une rencontre qui s’est traduite par un repli net des cours mondiaux du pétrole.

Trump s’est entretenu à huis clos avec Al-Thani à la Maison-Blanche, avant que ce dernier ne rencontre le vice-président, JD Vance, lors d’un entretien séparé.

Le Qatar a soumis une proposition visant à rapprocher les points de vue entre les deux parties, mais Téhéran a rejeté toute discussion sur le dossier nucléaire avant la satisfaction préalable par Washington de ses sept conditions, parmi lesquelles figurent l’arrêt de la guerre sur l’ensemble des fronts, la levée du blocus et des sanctions, ainsi que le déblocage des avoirs iraniens gelés.

Citant des sources informées, le site Axios rapporte qu’Al-Thani s’est efforcé de convaincre Trump d’accorder plus de temps aux efforts diplomatiques. Le site précise par ailleurs que Vance a participé directement, au cours des deux dernières semaines, aux discussions indirectes avec Téhéran, maintenant des contacts quasi quotidiens avec Al-Thani dans le cadre de ces démarches de médiation.

En amont de cette rencontre, Trump avait affirmé ne voir aucune raison de relancer la guerre contre l’Iran pour le moment, prétendant que son pays avait « déjà triomphé de Téhéran en l’empêchant de se doter de l’arme nucléaire ».

Il a toutefois averti que Washington ciblerait les matières nucléaires iraniennes si un transfert venait à être détecté, agitant la menace de frapper le site de « Jabal al-Fas » si la situation l’exigeait. Lors de sa première grande interview accordée à la chaîne CBS depuis la perte de la majorité au Congrès par son parti, Trump n’a pas nié le rôle joué par la guerre dans ce revers électoral, tout en réaffirmant qu’il ne regrettait pas sa décision : « Si l’occasion me donnait de reprendre la décision d’attaquer à nouveau l’Iran, je prendrais exactement la même décision sans hésiter. »

Trump s’est montré optimiste quant à la conclusion d’un accord avec l’Iran, soulignant que les deux parties étaient sur le point d’en signer un n’eût été la tenue des élections au Congrès — un scrutin qui, selon lui, n’empêchera pas son aboutissement final.

Dans la foulée des déclarations du président américain, les cours du pétrole ont chuté brutalement : le baril de Brent a perdu 3,49 dollars (soit -3,6 %) pour s’établir à 94,83 dollars, tandis que le baril de West Texas Intermediate (WTI) a reculé de 2,66 dollars (soit -2,9 %) à 88,17 dollars.

En face, Téhéran semble de son côté prêt à tirer parti du résultat des élections américaines. Le président Massoud Pezeshkian a annoncé que le Guide suprême, Mojtaba Khamenei, a « donné des directives pour mettre fin à l’état de « ni paix, ni guerre » », ajoutant : « Nous aspirons au dialogue et à la négociation, et la logique veut que nous n’entrions pas en guerre si nous pouvons obtenir nos droits par la voie diplomatique. »

Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a estimé que l’administration américaine doit « prendre conscience de l’ampleur des répercussions et des conséquences désastreuses qu’entraînerait une guerre militaire contre nous. L’alignement sur les politiques d’Israël et l’agression militaire contre l’Iran imposent des coûts exorbitants à la société américaine et à sa classe dirigeante. »

Il a ajouté que « si Washington répond à nos exigences, la région connaîtra dans un délai de deux jours des évolutions positives et la sécurité reviendra dans le détroit d’Ormuz », précisant que « notre proposition de deux jours constitue l’initiative la plus logique à l’heure actuelle et reste toujours sur la table ».

Il a révélé par ailleurs que « des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont mené il y a quelques jours des inspections au sein du site nucléaire de Bouchehr », tout en insistant sur la nécessité pour Washington de répondre aux exigences iraniennes avant toute reprise des négociations.

De son côté, Behnam Saeedi, membre de la commission de la sécurité nationale au Parlement iranien, a considéré que « les États-Unis ne disposent plus de leviers de pression contre l’Iran ou ses forces armées », soulignant que « le ciblage par l’Iran de 228 sites a fait perdre aux États-Unis la capacité de reconstruire leurs bases ».

Dans le cadre de démarches parallèles destinées à exploiter l’issue des élections américaines, l’envoyé spécial chinois pour le Moyen-Orient, Zhai Jun, s’est rendu hier à Téhéran où il s’est entretenu avec le secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Bagheri Kani.

Un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères indique que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une tournée menée par l’émissaire chinois au cours de ce mois, incluant l’Iran, le Sultanat d’Oman et l’Arabie saoudite, au moment où Pékin intensifie ses efforts pour apaiser les tensions au Moyen-Orient. Zhai Jun a réaffirmé la disposition de la Chine à œuvrer pour faire progresser les relations bilatérales avec Téhéran, insistant sur le fait que le conflit en cours et son extension au Moyen-Orient ne sauraient être résolus par la force.

Source : Médias