Rezaï : Il est temps que Washington se soumette aux sept conditions de l’Iran et cesse d’inventer de fausses nouvelles

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, a appelé les États-Unis à se soumettre aux sept conditions fixées par Téhéran, estimant que la guerre contre l’Iran a « déjà détruit le gouvernement américain » et que Washington « continue de s’agiter tel un joueur de casino désespéré ».

Rezaï a exigé de l’administration américaine qu’elle « se retire du jeu, cesse d’inventer de fausses nouvelles sur des négociations fictives et arrête de nier le nouvel ordre en Asie de l’Ouest », soulignant qu’« il est temps de se soumettre aux sept conditions que l’Iran n’a cessé de proclamer ».

Les déclarations de Rezaï interviennent parallèlement à l’intensification des démarches des médiateurs régionaux pour éviter une nouvelle vague d’escalade militaire et relancer les négociations entre Téhéran et Washington.

Dans ce cadre, le président américain Donald Trump a rencontré à la Maison-Blanche le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, avec qui il a examiné les derniers développements du dossier iranien et les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit.

À l’issue de cette rencontre, Trump a prétendu mener des négociations avec l’Iran et a annoncé avoir eu des « discussions approfondies » avec le Premier ministre qatari au sujet de Téhéran. Il a indiqué que le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et d’autres pays préféraient maintenir le statut quo, y compris la poursuite du blocus maritime américain sur l’Iran.

Trump a affirmé que les États-Unis restaient « en état d’alerte maximale » et prêts à intervenir militairement si les circonstances changeaient. Cependant, la reprise des opérations militaires contre l’Iran « ne semble pas nécessaire à ce stade », estimant que les chances de recourir à cette option se sont largement éloignées.

Le président américain a fait état d’une « dynamique positive vers la fin du conflit avec l’Iran », au moment où les efforts diplomatiques se poursuivent pour parvenir à un règlement, sur fond de divergences persistantes entre les positions américaine et iranienne concernant les conditions de la fin de la guerre.

Source : Médias