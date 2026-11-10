WSJ : La menace iranienne contraint les États-Unis à évacuer une deuxième base aérienne en Grande-Bretagne

Le Wall Street Journal, citant des sources bien informées, a rapporté que l’armée américaine avait évacué des avions d’une deuxième base aérienne en Grande-Bretagne lundi en raison d’une menace iranienne.

Cette mesure intervient quelques semaines après un incident de sécurité, soupçonné d’être lié à l’Iran, survenu sur la base aérienne de Fairford de la Royal Air Force, qui avait alors conduit au retrait des bombardiers américains du site.

L’article de presse indiquait que deux avions ravitailleurs américains, qui utilisaient la base aérienne britannique de Mildenhall, avaient été déroutés vers l’Allemagne tôt lundi matin, tandis que d’autres avions ravitailleurs avaient été transférés de la même base vers l’Allemagne et d’autres destinations plus tard dans la journée.

Selon le journal, les responsables américains discutent encore de la nature de la menace qui visait la base aérienne de Mildenhall.

Un porte-parole de l’armée de l’air américaine a refusé de fournir au journal des détails sur le transfert de ces moyens militaires, mais a expliqué dans un communiqué que les avions américains se déplacent entre les installations et les sites opérationnels pour diverses raisons.

Source : Médias