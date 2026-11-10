Le ministre libanais de la Défense condamne les positions qui critiquent l’armée: l’émission des ordres relève exclusivement des pouvoirs de son commandement

Le bureau du ministre libanais de la Défense, le général de division Michel Menassa, a condamné mardi les positions exprimées récemment contre de l’armée libanaise.

« Ces derniers jours, une série de prises de position ont été faites à l’encontre de l’armée libanaise et son commandement, sous prétexte de l’engagement de l’institution militaire à respecter les décisions du gouvernement sans discussion ni objection, allant jusqu’à contester, remettre en question et inciter à la haine contre l’armée, son commandement et son commandant, et soulevant la question de sa démission ou de son limogeage, le considérant comme un employé tenu d’exécuter les ordres sans objection ni exprimer d’opinion », déplore le communiqué du ministre.

Il a rappelé que « les pouvoirs du Conseil des ministres se limitent aux décisions relatives à la politique générale de défense et de sécurité, et non à l’émission des ordres ou instructions, qui relèvent exclusivement des pouvoirs et des devoirs du commandement de l’armée. »

Le communiqué ajoute : « L’armée a une mission fondamentale, essentielle, permanente et étendue : défendre le Liban, son territoire, son peuple et ses institutions contre tout ennemi extérieur ou intérieur, protéger l’unité nationale et la paix civile, maintenir la stabilité intérieure, dissuader toute atteinte à la sécurité, lutter contre toute tentative d’ingérence ou de sédition, et s’opposer à quiconque ose se croire au-dessus des lois et de la sécurité des citoyens. »

Assurant que « l’institution militaire adhère à la décision politique émise par le pouvoir exécutif et aux directives de Son Excellence le Président de la République, Commandant suprême des Forces armées », il a indiqué : « Toutefois, la grave et sérieuse responsabilité nationale qui incombe à l’armée est la priorité absolue, la considération la plus importante et l’objectif ultime de son action, afin que toute décision prenne en compte les capacités et le potentiel de l’armée, préserve le moral de ses officiers et de son personnel, garantisse l’unité de son peuple et prévienne tout conflit pouvant résulter d’une mesure prise sous quelque pression que ce soit ou en réaction à quelque circonstance que ce soit. »

Il a poursuivi : « L’armée libanaise est la seule institution unificatrice qui rassemble tout le peuple libanais dans un creuset de patriotisme, rejetant toute division, tout factionnalisme et tout sectarisme. »

Et le communiqué de conclure que « l’armée restera toujours une épée dégainée contre les ennemis du Liban et ne réclame aucune récompense, car l’amour du peuple libanais pour elle est la plus grande des récompenses. Elle demande seulement qu’aucun Libanais, intentionnellement ou non, ne se fasse le porte-parole de sa trahison et ne trahisse ses sacrifices et le sang de ses martyrs. »

Source : Médias