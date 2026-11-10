En images : le CGRI dévoile une nouvelle cité souterraine de missiles

Les forces armées iraniennes ont inauguré une nouvelle cité souterraine de missiles stratégiques appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique.

L’inauguration a eu lieu en présence du chef d’état-major, le major général Ali Abdollahi, et du commandant des forces aérospatiales des gardiens, le brigadier général Majid Mousavi, selon les médias iraniens.

Au cours de sa visite, le général de division Abdollahi a été informé du niveau de préparation au combat des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution. « L’impact des missiles iraniens de pointe sur le champ de bataille surprendra les ennemis », a-t-il déclaré. Il a également révélé une surprise, un nouveau missile perfectionné, sans fournir de détails.

Pour sa part, le Général de division Mousavi a déclaré : « Les forces aérospatiales du CGRI ont acquis une nouvelle capacité à repousser et à contrer toute menace au-delà des frontières régionales. »

Source : Médias