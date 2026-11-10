L’Irak rouvre un poste-frontière avec l’Iran et en ferme un autre

L’Irak a annoncé mardi la réouverture d’un poste-frontière avec l’Iran, fermé en octobre sous la pression des États-Unis qui veulent isoler un peu plus Téhéran.

Le mois dernier, le gouvernement irakien avait fermé le poste-frontière d’al-Sheeb, dans la province de Missan (sud), deux sources politiques affirmant à l’AFP que les États-Unis faisaient pression sur l’Irak pour qu’il ferme la plupart des postes-frontières avec l’Iran voisin.

Le responsable des autorités chargées des poste-frontières irakiens, Alaa al-Waeli, a affirmé à l’agence de presse officielle INA que le point de passage frontalier rouvrirait mardi matin, une fois les « procédures nécessaires » à la reprise des opérations et la « fluidité de la circulation des voyageurs et des marchandises » achevées.

Le poste-frontière d’al-Mandali, dans la province de Diyala, fermera temporairement pour « maintenance » à compter de vendredi, a ajouté Alaa al-Waeli.

L’Iran et l’Irak, unis par d’importants liens politiques, religieux et économiques, partagent une frontière longue de plus de 1.400 kilomètres et comptent au moins huit points de passage officiels.

La fermeture du poste-frontière d’al-Sheeb avait suscité des tensions entre les autorités locales de la province de Missan et le gouvernement central, et donné lieu à plusieurs manifestations contre la coupure d’un axe routier essentiel.

En septembre, Bagdad avait fermé plusieurs postes-frontières avec l’Iran après une attaque contre un oléoduc saoudien lancée depuis une zone proche d’al-Sheeb, selon les autorités irakiennes.

Source : Avec AFP