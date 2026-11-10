Netanyahu appelle Trump “chaque jour” pour réclamer la reprise de la guerre contre l’Iran (Financial Times)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appelle le président américain Donald Trump « chaque jour » pour l’exhorter à reprendre les opérations militaires contre l’Iran, et ce, malgré les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit, a rapporté lundi le Financial Times.

« Netanyahu l’appelle chaque jour [pour le pousser à reprendre la guerre] », a confié au journal britannique une personne informée de ces échanges.

Cette source a précisé que des personnalités, au sein comme en dehors de la Maison-Blanche, opposées à une reprise des hostilités, tentaient de contrer les pressions exercées par Netanyahu pour relancer le conflit.

« Les dirigeants de la région lui (Trump) conseillent d’éviter toute escalade et de privilégier les négociations », a ajouté la source.

Une autre personne au fait de la situation en Israël a indiqué que, si Netanyahu souhaitait effectivement une reprise des opérations militaires contre l’Iran, il n’existait pas, à l’heure actuelle, de « campagne » coordonnée pour convaincre Trump en ce sens.

Selon le Financial Times, des dirigeants arabes et musulmans se sont alarmés du lobbying constant de Netanyahu en faveur d’une reprise de la guerre contre l’Iran.

Lundi, Trump a déclaré que les alliés du Golfe étaient opposés à une nouvelle campagne militaire contre Téhéran.

« Le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït et d’autres préféreraient le statu quo », a écrit Trump sur la plateforme Truth Social, à la suite de ses entretiens avec le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani.

Netanyahu, qui demeure Premier ministre par intérim à la suite des élections israéliennes du mois dernier – lesquelles n’ont pas permis de dégager une majorité claire –, a appelé à de nouvelles frappes américano-israéliennes visant à provoquer l’effondrement du gouvernement iranien.

Trump a toutefois évoqué une « dynamique positive » vers la fin d’un conflit qui dure depuis près de neuf mois, ajoutant qu’une reprise des frappes américaines contre l’Iran semblait désormais « très peu probable ».

Diplomatie

Un diplomate informé de la rencontre entre Donald Trump et le Premier ministre qatari a indiqué qu’un consensus s’était dégagé sur le fait que « la diplomatie constitue la voie privilégiée pour parvenir à un accord ».

Selon le Financial Times, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al Nahyan et l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani se sont entretenus avec Donald Trump ces derniers jours pour l’exhorter à accorder davantage de temps à la diplomatie.

D’après le rapport, les dirigeants de la région craignent qu’une reprise des combats ne provoque une réaction plus large de l’Iran et n’aggrave l’instabilité au Moyen-Orient.

De son côté, l’Iran a averti qu’il était prêt à répondre à toute nouvelle attaque et qu’il pourrait étendre le conflit au-delà du Moyen-Orient.

Depuis des semaines, les médiateurs peinent à sortir de l’impasse entre Washington et Téhéran concernant un accord provisoire. Les deux parties discutent d’une proposition fondée sur un plan en sept points présenté par l’Iran en septembre — un plan que Donald Trump avait précédemment rejeté.

Source : Anadolu