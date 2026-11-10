Détroit d’Ormuz : l’Iran affirme que deux pétroliers sont en feu après des explosions

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a affirmé mardi que deux pétroliers avaient pris feu après des explosions alors qu’ils tentaient d’emprunter une voie maritime « non autorisée » dans le détroit d’Ormuz.

Dans un communiqué relayé par l’agence de presse iranienne semi-officielle Tasnim, la marine des Gardiens de la révolution a indiqué que les deux navires avaient été immobilisés dans ce couloir, où des explosions et d’importants incendies se sont produits.

Selon le communiqué, l’un des navires, un superpétrolier, a heurté une mine marine avant d’exploser. Le second, qui aurait bénéficié de l’appui d’avions de chasse américains selon le CGRI, a été victime d’un incident dont la nature n’a pas été précisée alors qu’il tentait de franchir « discrètement » le passage. Il s’est retrouvé immobilisé et en proie aux flammes.

La marine iranienne a affirmé que les deux pétroliers avaient désactivé leurs systèmes de navigation et d’identification avant de tenter la traversée. Selon elle, les navires brûlaient près de la rive sud du détroit.

La marine des Gardiens de la révolution a averti que cette voie restait dangereuse et menacé du même sort les navires qui tenteraient de l’emprunter en coopération avec l’armée américaine.

Le communiqué ne précise ni l’identité des pétroliers, ni leur pavillon, ni leurs exploitants. Il ne fournit aucune information sur l’état des équipages ou sur d’éventuelles victimes. L’armée américaine n’a pas confirmé dans l’immédiat l’implication présumée de ses avions de chasse.

Cette annonce intervient après plusieurs incidents maritimes dans le détroit d’Ormuz, où l’Iran a imposé des restrictions à la navigation commerciale sur fond de confrontation avec les États-Unis.

Reliant le Golfe au golfe d’Oman, le détroit est un passage stratégique pour le transport mondial de pétrole et de gaz. Le trafic maritime y est fortement perturbé depuis les attaques lancées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui ont déclenché un conflit régional et un différend persistant sur les droits de navigation.

Source : Agence