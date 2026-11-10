Hezbollah rend hommage à neuf femmes martyres

À l’occasion de la Journée des martyrs, l’organisation féminine du Hezbollah à Beyrouth Hayat Nisaiya a rendu hommages à neuf martyres parmi ses militantes et volontaires. Elles ont été tuées dans les raids israéliens en 2024 et 2026.

Certaines martyres ont succombé le jour des massacres du mercredi noir le 8 avril 2026. Au lendemain de l’annonce du cessez-le-feu, l’armée ennemie a lancé des dizaines de raids aériens sur des quartiers résidentiels de la capitale libanaise et sa banlieue sud.

Parmi ces martyres :

Aida Rmayti qui succombé dans le quartier Jnah ainsi que son époux, deux de ses enfants et trois de ses petits-fils ;

la martyre Amina Salmane tuée ainsi que son mari, dans un raid sur son domicile dans le quartier de Basta à Beyrouth ;

la martyre Dia Badreddine tuée ainsi que ses trois fils dans un raid sur le quartier Hay al-Soullom ;

La martyre Zeinab al-Souli, tuée ainsi que son fils et ses trois petits-fils dans un raid sur leur maison à Hay al-Soullom.

Les autres femmes martyres sont :

Fatima Ali Hakim tuée ainsi que son époux, le 2 mars 2026, à Haret Hreik dans la banlieue sud de Beyrouth.

Amina Nasser tuée dans un raid sur la localité de Qmatiyeh dans le Mont-Liban le 6 octobre 2024. Son mari et sa fille ont aussi été tués.

Nour-Zahra Aqil Hamoud tuée en martyre ainsi que son mari le 23 octobre 2024, lors du massacre de Beyrouth.

Zeinab Yaacoub est tuée en martyre le 13 novembre 2024 dans le massacre de Aramoun, ainsi que son financé et sa famille.

Anwar Chalhoub tuée en martyre dans le massacre perpétré le 12 octobre 2024 dans le village Maaysara dans le Mont-Liban. Sa mère et certaines de ses sœurs ont aussi été tuées.

Source : Al-Manar