Amnesty International déclare « l’état d’alerte sur l’Etat de droit en France »

A six mois de l’élection présidentielle en France, Amnesty International a déclaré mardi « l’état d’alerte sur l’État de droit », s’inquiétant de l’apparition de « pratiques autoritaires » dans un contexte de mobilisation sociale marquée par des accusations de violences policières.

« Comme dans d’autres pays pourtant démocratiques, des pratiques autoritaires sont apparues ces dernières années dans notre pays », écrit Amnesty International France, dans un communiqué, évoquant le tournant marqué par la proclamation de l’état d’urgence en 2015 après les attentats du 13 novembre à Paris et en banlieue parisienne.

L’ONG avance « sept signes identifiés » à travers le monde de recours à « des pratiques autoritaires », qui « s’observent désormais en France ».

Ces sept mesures sont, selon l’ONG : « Fabriquer l’ennemi », « écraser la dissidence », « instrumentaliser les technologies », « gouverner par la peur », « attaquer la presse », « exploiter les injustices », et « éliminer les contre-pouvoirs ».

Concernant « la dissidence », Amnesty critique « la dissolution administrative effective ou annoncée » d’associations ou mouvements, comme Urgence Palestine (projet de dissolution annoncé) et le collectif écologiste Soulèvements de la terre (dissolution annoncée, mais retoquée par le Conseil d’Etat) et « des interdictions de manifestations ».

L’ONG dénonce des manifestations « toujours plus durement réprimées comme les récentes mobilisations lycéennes : utilisation d’armes mutilantes, couvre-feu, interpellations et mises en garde à vue de manifestants pacifiques ».

Depuis le début de la mobilisation, plus de 140 enquêtes ont été confiées à la « police des polices », l’IGPN. Plus de 1.500 policiers ou gendarmes ont été blessés, avait indiqué, début novembre, le ministre de l’Intérieur.

Sur la presse, Amnesty s’inquiète notamment de « confiscation de matériel en manifestations, interdiction de filmer, violences », à l’égard de journalistes. La direction de l’AFP, par exemple, a dénoncé vendredi des violences des forces de l’ordre contre plusieurs de ses journalistes.

« Depuis l’état d’urgence de 2015, des mesures présentées comme temporaires, comme les assignations à résidence décidées sans juge, sont ensuite entrées dans le droit commun au mépris des libertés individuelles », dénonce encore Amnesty International, évoquant un « climat de peur ».

Des assignations à résidence ont été prononcées par les autorités pour empêcher certains militants présumés de manifester le 31 octobre. Avocats et ONG ont dénoncé « une assimilation entre terrorisme et antifascisme/écologie radicale ».

L’ONG fustige également des « outils de surveillance numériques, dont la vidéosurveillance algorithmique », « devenus une réponse quasi systématique malgré les risques avérés qu’ils présentent pour nos droits et libertés ».

Source : AFP