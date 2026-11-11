Sanaa revendique 4 opérations anti saoudiennes. Les raids saoudiens ont fait 199 victimes yéménites en 8 jours

Média militaire yéménite a diffusé les images de tirs de drones sur des véhicules saoudiens dans le district d’al-Jawf.

Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé mardi avoir mené quatre opérations militaires à l’aide de missiles balistiques et de drones, en riposte aux raids meurtriers saoudiens ces derniers jours.

Leur communiqué a précisé le ciblage de l’aéroport international King Khalid, des stations de pompage sur l’oléoduc Est-Ouest Aramco à Abqaiq, le centre financier de Riyad et des renforcements militaires dans les districts d’Al-Mudharabah et de Ras Al-Arah.

Elles ont en outre mis en garde les investisseurs et les entreprises contre le maintien de leurs investissements en Arabie saoudite.

Selon l’AFP, des explosions ont retenti tôt mardi à Riyad et pour le troisième jour d’affilée, les habitants ont reçu un message d’avertissement sur leur téléphone les appelant à se mettre à l’abri.

Concernant l’attaque sur l’oléoduc Est-Ouest, elle a déclenché un « incendie limité » selon les autorités saoudiennes, qui ont assuré que les opérations n’étaient pas affectées.

Selon le communiqué des forces de Sanaa, ces opérations sont une réponse aux attaques saoudiennes en cours contre le Yémen, en particulier le ciblage du marché d’Al-Hadara à Taëz, attaques qui « ont été menées avec des bombes GBU-12 de fabrication américaine », selon ses termes.

Des médias yéménites rapportent un bilan d’au moins 30 martyrs et 13 blessés dans ce marché situé dans le district de Waziiyat à Taëz.

Le communiqué indique que les raids saoudiens ont détruit le week-end dernier, « à l’aide de bombes GBU-12 et GBU-38 de fabrication américaine », un village entier, al-Chariyat dans le district de Bani Hashish, à l’est de Sanaa. Le bilan encore provisoire rend compte d’au moins 44 martyrs, dont 21 enfants.

En 8 jours, il y a eu 199 martyrs et blessés dans le gouvernorat de Taëz, a déploré le ministère de la Santé du gouvernement de Sanaa.

Par ailleurs, Média militaire yéménite, tribune médiatique des forces de Sanaa a diffusé les images vidéos documentant « le ciblage de plus de 20 véhicules dont des blindés appartenant aux forces saoudiennes à l’est du gouvernorat d’Al-Jawf, à l’aide de drones d’attaque Shawaz ». Ces attaques ont fait des tués et des blessés parmi leurs combattants, indique Média militaire yéménite.

Source : Médias