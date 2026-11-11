Rezaei : Nous attendons une réponse américaine à nos conditions et les allégations sur la poursuite des négociations sont mensongères

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, le général Mohsen Rezaei, a affirmé, dans un entretien exclusif avec la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen, que « la réponse américaine est trompeuse ». Il a précisé que l’Iran a communiqué ses sept conditions à Washington et attend une réponse « franche et claire ».

M. Rezaei a ajouté que la première réponse américaine était « insuffisante » aux yeux de Téhéran, soulignant que Washington n’a, à ce jour, fourni aucune réponse claire à ces conditions, tout en laissant ouverte la possibilité d’une telle réponse à l’avenir.

Rezaei dément la poursuite des négociations

S’exprimant sur Al-Mayadeen, M. Rezaei a démenti les allégations américaines selon lesquelles les négociations avec l’Iran se poursuivraient et qu’une réunion aurait eu lieu au Qatar, qualifiant ces propos de « purs mensonges et calomnies ».

Il a par ailleurs estimé que les discours évoquant la poursuite des négociations visent, en réalité, à alléger les pressions économiques et à faire baisser les prix du pétrole.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où il est question de la poursuite de négociations indirectes entre Washington et Téhéran, sous médiation qatarie. Des divergences subsistent quant aux conditions de fin de la guerre et au dossier nucléaire iranien : Téhéran exige la levée des sanctions, la fin du blocus naval américain et le dégel de ses avoirs, tandis que Washington insiste pour que les questions nucléaires soient traitées dans le cadre de tout accord éventuel.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a également démenti les informations faisant état de projets de rencontre entre lui et le vice-président américain, J.D. Vance, affirmant que ces allégations sont « totalement fausses et dénuées de tout fondement ». Les sept conditions et le détroit d’Ormuz

Rezaei a déclaré que les sept conditions annoncées par l’Iran correspondent aux droits mêmes du peuple iranien, ajoutant que le détroit d’Ormuz « ne sera pas rouvert tant que ces conditions ne seront pas remplies ».

Dans le même ordre d’idées, Rezaei a appelé aujourd’hui les États-Unis à se plier aux sept conditions fixées par Téhéran, estimant que la guerre contre l’Iran a « déjà détruit le gouvernement américain » et que Washington « continue de se débattre comme un joueur désespéré ».

Ces propos de Rezaei interviennent alors que s’intensifient les démarches des médiateurs régionaux visant à éviter une nouvelle escalade militaire et à relancer les négociations entre Téhéran et Washington. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a rencontré, à la Maison-Blanche, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, avec qui il a discuté des derniers développements du dossier iranien et des efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit.

Source : Médias