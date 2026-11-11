Des sources bien informées : des parties politiques libanaises cherchent à consacrer l’accord-cadre par une résolution de l’ONU

Des sources bien informées ont indiqué à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, mardi, que des acteurs politiques libanais influents cherchent à consacrer « l’accord-cadre » entre le Liban et l’occupation israélienne sous la forme d’une résolution des Nations Unies, adoptée par le Conseil de sécurité.

Ces sources ont souligné le rôle joué par la France dans la promotion de cette démarche, dans la perspective d’un éventuel rôle pour les forces françaises au Liban après la fin de la mission de la FINUL.

Le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) arrive à échéance à la fin de l’année en cours, alors que des efforts sont déployés pour trouver un cadre alternatif, afin d’éviter un vide sécuritaire à la frontière.

Les sources ont également précisé à Al-Mayadeen que la tentative de transformer cet accord-cadre en résolution onusienne se heurtera à des obstacles internationaux, notamment la possibilité que la Russie et la Chine exercent leur droit de veto.

Elles ont révélé que la formule envisagée consisterait à abroger les résolutions 1701 (adoptée en 2006) et 1559 (adoptée en 2004), pour les remplacer par « l’accord-cadre », une fois celui-ci converti en une nouvelle résolution des Nations Unies.

Les sources ont averti que, si ce projet était adopté et transformé en résolution onusienne, il imposerait au Liban une coordination directe entre l’armée libanaise et l’« armée » d’occupation. Elles ont mis en garde contre le fait qu’une telle obligation pourrait ouvrir la porte à des conflits et à des tensions internes de grande ampleur. Des sources bien informées ont également indiqué que des milieux politiques influents au sein du Liban ont promu ce projet, le présentant comme une réalité politique appelée à se substituer à l’accord d’Islamabad ; une démarche menée en collaboration avec certains partis libanais et leurs réseaux d’influence à l’étranger.

En juin dernier, les ambassadeurs du Liban et de l’entité israélienne à Washington ont signé un accord-cadre visant à mettre fin à la guerre. Toutefois, le texte de cet accord a suscité de vives critiques ainsi qu’une forte opposition, tant sur le plan politique qu’au sein de la population ; il n’oblige en effet pas l’entité israélienne à se retirer des territoires libanais occupés et comporte des concessions majeures de la part du Liban.

Source : Médias