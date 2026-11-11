Ghalibaf met en garde les ennemis contre toute erreur de calcul : ce sont nos forces armées qui définiront la géographie de la guerre

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Ghalibaf, a affirmé ce mardi — suite à la révélation d’une nouvelle « cité des missiles » en Iran — que cette initiative constitue « un message clair de l’Iran à ses ennemis ». Il a précisé que cette nouvelle installation « s’inscrit dans la démarche visant à bâtir une dissuasion durable ».

Ghalibaf a adressé une mise en garde aux ennemis de son pays, déclarant : « Cette fois, ce sont les forces armées de la République islamique d’Iran qui définiront la géographie de la guerre », tout en les exhortant à ne pas commettre « d’erreurs de calcul ».

Le président du Parlement iranien a souligné : « Si vous franchissez les limites, l’Iran n’hésitera pas à riposter de manière défensive et rapide, au-delà de ce que vous pourriez imaginer. »

Il a ajouté : « Les Iraniens ont prouvé que, même face aux restrictions et sous le feu de la guerre, ils sont capables de compter sur leurs propres capacités pour renforcer la puissance du pays. »

Plus tôt dans la journée, le général de brigade Ali Belali, conseiller du commandant de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique, a affirmé que l’industrie des missiles a atteint un stade d’autosuffisance et de conception locale qui surpasse même l’industrie du tapis. Il a fait état de progrès opérationnels permettant de cibler les radars ennemis grâce au missile Hormuz, conçu pour détecter et suivre leurs ondes.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Téhéran, marqué par la persistance des menaces américaines et israéliennes de mener de nouvelles attaques contre l’Iran. Parallèlement, des acteurs régionaux mènent des démarches diplomatiques visant à relancer les négociations et à prévenir une reprise de la confrontation militaire.

Source : Médias