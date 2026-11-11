Source russe : Aucun contact avec les Européens à Abou Dhabi

Une source au sein de la délégation russe a indiqué à l’agence RIA Novosti que les représentants de Moscou n’avaient eu aucun contact avec des responsables européens à Abou Dhabi, mardi, lors de la première journée des négociations trilatérales.

Interrogée sur l’existence de contacts avec des responsables européens, la source a répondu : « Il n’y en a pas eu ».

La Russie, les États-Unis et l’Ukraine tiennent des pourparlers trilatéraux à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre, avec la participation de délégations officielles des trois pays.

Une source au sein de l’équipe de négociation russe a précisé à l’agence RIA Novosti que les discussions se concentrent sur les aspects fondamentaux de l’élaboration d’un nouveau système de sécurité continentale pour la période post-conflit.

La source a souligné que le règlement de la crise ukrainienne, bien qu’important, ne constitue qu’un élément d’un débat plus large visant à bâtir un système de sécurité global et indivisible sur le continent européen.

Avant le début des pourparlers trilatéraux, la délégation ukrainienne a rencontré des représentants du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’OTAN et de la Commission européenne, en présence des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Dans une déclaration commune publiée mardi par le Conseil européen, les participants à la réunion ont réaffirmé leur engagement en faveur de la mise en place d’un système de sécurité européen robuste après la fin du conflit, tout en garantissant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et en lui fournissant des garanties de sécurité crédibles. Le communiqué a fait état de la poursuite de la coordination entre les États-Unis, l’Ukraine et les partenaires européens, en vue de discussions multilatérales plus larges impliquant les pays européens, tout en réaffirmant le rôle central de l’OTAN dans la défense collective euro-atlantique.

Par ailleurs, les délégations russe, américaine et ukrainienne ont conclu la première journée de négociations, après des entretiens ayant duré près de quatre heures.

Volodymyr Zelensky a qualifié ces échanges de « constructifs et riches en contenu », précisant qu’ils ont porté sur des questions humanitaires et des garanties de sécurité. De son côté, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a qualifié les négociations de « très fructueuses », tout en reconnaissant qu’il reste encore beaucoup à faire ; les pourparlers doivent reprendre dans la matinée du mercredi 11 novembre.

Source : Médias