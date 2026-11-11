mercredi, 11/11/2026   
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    Sud-Liban : L’armée de l’occupation a mené une opération de ratissage en direction des habitations dans la localité de Baraachit, conjointement avec l’avancée de ses véhicules blindés depuis Beit Yahoun vers la périphérie de la localité

      En Lien

      Cisjordanie : Les forces d’occupation mènent une campagne de raids et d’arrestations lors de l’assaut contre la localité de Mithaloun, au sud de Jénine

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      Cisjordanie : Les forces d’occupation perquisitionnent des habitations lors de l’assaut contre la localité d’Azzoun, à l’est de Qalqilya

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      Gaza : L’armée d’occupation fait exploser une maison appartenant à la famille Joudeh, à l’est du camp de Al-Maghazi

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