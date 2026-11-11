Baisse des probabilités de guerre | L’Iran durcit le ton : « Acceptez nos conditions »

Par Mohammad Khawajoui

Un mois après la défaite du Parti républicain aux élections américaines de mi-mandat, et dans un contexte de critiques croissantes visant l’administration du président Donald Trump ainsi que les partisans de sa guerre contre l’Iran — alors que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, frôle le limogeage —, le courant préconisant la fin de la guerre au sein de l’administration, mené par le vice-président JD Vance, semble avoir gagné en influence dans le processus décisionnel, du moins à court terme.

L’indicateur le plus fort de ce changement réside dans le report de la frappe militaire attendue contre l’Iran et l’octroi d’une ultime chance à la diplomatie. Toutefois, la stabilité de cette situation et sa capacité à déboucher sur des résultats concrets restent incertaines, d’autant plus que l’écart entre les exigences des deux parties demeure immense : alors que la partie iranienne insiste sur la nécessité d’une acceptation par Washington de ses conditions, cette dernière se contente de les qualifier d’« irréalistes ».

Cette évolution intervient au moment où se poursuivent les efforts de médiation qataris. Le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé hier que la rencontre tenue avant-hier à Washington entre le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, et Donald Trump avait été « positive », ajoutant que la voie diplomatique entre les États-Unis et l’Iran avait enregistré des « progrès » et que les deux parties avaient montré des « réactions positives », sans entrer dans les détails. Le ministère a néanmoins précisé qu’il ne pouvait « s’avérer catégorique quant à la proximité ou l’éloignement d’un accord ».

Au lendemain de ses entretiens à Washington, Al Thani a également fait une apparition « inattendue » à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Paris.

Selon l’agence Reuters, le responsable qatari s’est entretenu avec plusieurs ministres européens des Affaires étrangères ainsi qu’avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, exprimant un optimisme prudent quant à la possibilité d’une issue diplomatique et affirmant que « l’opportunité d’éviter une escalade et une extension du conflit reste ouverte ».

En revanche, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, connu pour ses positions fermes et son soutien aux options d’escalade, a prétendu hier que « l’Iran souhaite parvenir à un accord, mais n’y est pas encore prêt », réitérant que les exigences iraniennes étaient « irréalistes ».

En parallèle, la machine à rumeurs et les spéculations politiques tournent à plein régime. L’une des plus marquantes ces derniers jours concerne les déclarations attribuées au chef des services de renseignement turcs, İbrahim Kalın, faisant état d’une rencontre prochaine à Doha entre JD Vance et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï.

Bien que des médias turcs crédibles s’en soient rapidement remis à démentir ces informations, l’ampleur de la rumeur a poussé les dirigeants iraniens à réagir.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié les rapports sur cette rencontre de « totalement infondés », affirmant qu’aucun calendrier n’existait pour un tel rendez-vous. Il a insisté sur le fait que « la seule voie pour mettre fin à la guerre » réside dans l’acceptation des conditions iraniennes exposées dans le plan d’« un ou deux jours » de Téhéran, toujours sur la table.

De son côté, Rezaï — sans faire directement référence à la rumeur de sa rencontre avec Vance — a exhorté à « cesser de fabriquer de fausses nouvelles et des négociations illusoires », estimant que « le moment est venu de se soumettre aux sept conditions de l’Iran ».

Il ressort des déclarations des dirigeants iraniens que Téhéran, au lendemain de la défaite des Républicains aux élections et de l’enlisement de Trump sous la pression politique interne, a durci sa position, considérant le contexte actuel comme le plus propice pour arracher un maximum de concessions américaines en échange d’un minimum d’engagements de sa part.

Deux lectures divergentes prévalent au sein des instances décisionnelles iraniennes quant au comportement de l’administration américaine :

La première estime que les contraintes pesant sur Trump — notamment les pressions des pays de la région, la grogne interne, la montée du courant opposé à la guerre avec l’Iran et les doutes sur l’utilité d’un nouveau conflit — poussent vers une réduction des risques d’une guerre totale et généralisée. Elle suggère que Trump aurait inscrit à son agenda des options combinant la recherche d’un accord sous pression économique et le recours à la menace militaire.

La seconde remet en question la préférence de Trump pour la voie diplomatique et s’interroge : « Si Trump avait un besoin impérieux d’un accord avec l’Iran avant les élections, pourquoi ferait-il preuve de souplesse envers Téhéran après celles-ci ? », concluant que le président américain prépare peut-être discrètement une frappe ou une action militaire.

Il semble que les expériences passées de négociation, qui s’étaient accompagnées d’opérations militaires américaines, aient poussé les dirigeants iraniens à relever leur niveau de préparation militaire, tout en maintenant les voies diplomatiques ouvertes.

L’un des derniers signes en date est la révélation faite hier par le Corps des Gardiens de la révolution islamique de sa plus récente « cité de missiles » souterraine, dépendant de sa force aérospatiale.

Lors de cet événement, auquel assistaient le chef d’état-major des forces armées, le général Ali Abdollahi, et le commandant de la force aérospatiale, le général Majid Moussavi, différents types de missiles balistiques, de croisière et leurs lanceurs ont été présentés.

À cette occasion, le général Abdollahi a averti que « si l’ennemi commet une imprudence, notre riposte dépassera le cadre régional », ajoutant que « les surprises de la prochaine guerre se dévoileront progressivement et l’impact des missiles avancés sur le champ de bataille surprendra les ennemis ».

Source : Médias