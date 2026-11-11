Liban : La France risque-t-elle de tomber dans le piège d’une mission militaire au service de l’occupation ?

La commandement de l’armée libanaise a peut-être fourni l’échelle permettant à plus d’une partie de descendre de l’arbre. En effet, les tentatives d’entraîner l’armée dans une position où elle apparaîtrait comme échappant à la volonté du pouvoir au Liban, ou comme un obstacle à la mise en œuvre de l’« accord-cadre », se sont heurtées au mur dressé par ‘Israël’ avec le soutien américain.

Cela a placé les piliers du pouvoir décisionnel à Beyrouth dans un grand embarras, en particulier ceux qui meublaient leurs espoirs sur une nouvelle guerre israélo-américaine qui éliminerait l’Iran et le Hezbollah.

L’armée s’est empressée de prendre des mesures pratiques qui ont poussé le président de la République, Joseph Aoun, du moins à freiner son élan pour un certain temps, surtout après les évaluations menées avec son équipe sur les résultats des élections dans l’entité d’occupation et aux États-Unis.

Ces nouveaux développements sont liés à la phase censée suivre la fin de la mission des forces internationales de la Finul et leur retrait du Liban à la fin de l’année en cours.

Lorsque la partie américaine a insisté pour imposer un fait accompli, en obligeant le Liban à adopter un mécanisme de coordination directe entre l’armée et les forces d’occupation, Washington a trouvé au sein du paysage interne libanais des acteurs tentant de l’aider en lançant une campagne contre l’armée et son commandement.

Néanmoins, la délégation militaire libanaise qui s’est rendue en Floride pour rencontrer la délégation militaire israélienne sous le parrainage américain s’est montrée claire et ferme dans son refus de toute forme de coordination directe avec l’occupation, présentant aux participants des faits confirmant qu’Israël ne montre aucune disposition à prendre une quelconque mesure concrète attestant de son engagement à appliquer l’« accord-cadre » lui-même.

En parallèle, la partie européenne tentait à nouveau d’élaborer une formule de résolution internationale permettant à ses forces de maintenir leur présence au Liban, en particulier la partie française qui redoute de perdre l’intégralité de son rôle dans le Sud.

Face à l’incapacité constatée de l’équipe au pouvoir au Liban à défendre l’« accord-cadre », et devant la montée des voix critiques exigeant le gel de sa mise en œuvre — y compris l’avertissement adressé par le président Nabih Berri à Aoun selon lequel il ne serait plus en mesure de continuer à couvrir l’accord —, les Américains ont pris l’initiative de proposer aux Français une idée qu’ils avaient déjà discutée avec ‘Israël’ : faire adopter par le Conseil de sécurité une nouvelle résolution autorisant le maintien d’une force internationale au Liban sous l’égide des Nations unies.

Alors que les Français respiraient un coup devant la perspective d’un maintien de leur présence dans le Sud, les Américains ont ajouté une condition essentielle à la proposition : que l’objectif de toute nouvelle résolution soit d’établir des mécanismes d’exécution de l’« accord-cadre », tout en abandonnant tout ce qui a trait à la résolution 1701.

C’est une formule qui convient à Aoun, à Salam et aux forces libanaises gravitant dans l’orbite américaine, tandis que Berri a devancé cette trajectoire en signifiant à la partie française son refus de contourner la résolution 1701. Pour autant, le problème fondamental n’a pas été résolu, les débats s’étant rapidement déplacés vers la nature des missions de la nouvelle force et le mandat qui lui sera accordé, indépendamment de sa taille et de ses capacités.

C’est ici qu’émerge la crainte d’un accord préalable de la France non seulement pour restreindre les missions de la nouvelle force à l’exécution de l’« accord-cadre », mais aussi pour adopter des mécanismes d’action stricts lui conférant des prérogatives et des moyens d’affronter le Hezbollah.

Selon des informations obtenues par Al-Akhbar, des hautes personnalités libanaises, officielles et politiques, ont mis en garde les Français contre une telle initiative.

Des sources informées indiquent que Paris a entendu un message clair signifiant que toute tentative d’employer la force internationale au service de l’occupation en ferait une partie ennemie aux yeux des habitants du Sud, ce qui l’empêcherait de se maintenir sur ses positions et pourrait même la priver de la capacité d’assurer la protection de ses propres éléments.

Dans ce contexte, les milieux officiels et politiques ont réagi au débat en cours sous le titre de l’évitement d’un vide sécuritaire dans le Sud, sur fond de penchant français à exploiter les résultats des élections en ‘Israël’ et aux États-Unis pour les inciter à faire des concessions sur ce dossier.

Mais Washington s’emploie à contenir cette orientation : l’administration américaine, par la voix du secrétaire d’État Marco Rubio, a commencé à faire pression sur les Français afin qu’ils pressent à leur tour Aoun et Salam pour que le Liban soumette une demande officielle au Conseil de sécurité visant à transformer l’« accord-cadre » en une résolution du Conseil de sécurité, assortie d’une clause stipulant que toutes les résolutions de l’ONU relatives au Liban sont caduques et annulées.

Rubio insiste pour que la démarche passe par le canal officiel libanais afin de rendre difficile tout échec par un veto chinois ou russe, le Liban étant lui-même le demandeur et non un tiers. De la sorte, la coordination directe entre l’armée libanaise et l’armée d’occupation deviendrait imposée, annulant le besoin d’une force internationale de substitution, qui pourrait être remplacée par un petit groupe militaire ou civil chargé de la surveillance.

Dans ce cadre, l’appel téléphonique passé par Rubio au président français Emmanuel Macron a revêtu une importance particulière, marquant le retour du dossier au niveau de la coordination politique directe entre Washington et Paris.

Les deux parties ont examiné l’avenir de la présence internationale au Sud-Liban en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Paris. Rubio a déclaré à l’issue de la rencontre que « l’objectif est d’avoir une partie crédible sur le terrain capable de vérifier le respect par les parties des termes de l’accord-cadre dans les zones pilotes ». Il a ajouté que cela « ne nécessite pas nécessairement une mission militaire telle que celle exercée par la Finul, mais pourrait être une mission civile ».

Les propos de Rubio reflètent le fait que Washington ne s’accroche pas nécessairement au modèle de la force militaire traditionnelle, mais cherche une instance chargée de vérifier les engagements, sans que cela signifie une acceptation automatique des propositions européennes.

Le dossier doit être au cœur des entretiens que mènera l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, lors de sa visite au Liban la semaine prochaine.

Des sources diplomatiques ont lié cette visite aux idées et propositions circulant sur le statut du Sud après la fin de la mission de la Finul. En parallèle, la France tente à nouveau d’imposer une formule préservant la présence d’une partie internationale sur le terrain, partant du principe que la fin du mandat des forces internationales ne signifie pas la fin du besoin de surveillance, de liaison et de vérification de l’exécution des engagements.

Paris s’efforce de profiter de la reprise des contacts pour proposer à nouveau sa vision d’une présence internationale alternative. La question ne se limite plus à déterminer si la future force sera militaire ou civile, mais englobe également son niveau d’indépendance, sa composition, sa capacité à interagir avec les parties libanaise et israélienne, et la question de savoir si elle jouira de prérogatives réelles pour vérifier l’application des ententes ou si sa mission se bornera à la collecte d’informations et à la rédaction de rapports.

L’Agence France-Presse a rapporté mardi, d’après le ministre français des Affaires étrangères, l’existence d’un consensus sur la nécessité d’éviter un vide sécuritaire dans le Sud. Des sources diplomatiques ont indiqué que « la priorité de Paris à l’étape actuelle consiste à empêcher le passage d’une présence internationale établie depuis des décennies à une réalité sécuritaire dépourvue de tout mécanisme clair de surveillance et de liaison ».

Cependant, cette dynamique n’a conduit jusqu’ici à aucun résultat pratique. Des sources proches du président de la République nient qu’une solution ou un accord ait été trouvé concernant la formule alternative, confirmant que la situation reste bloquée et que les propositions en circulation ne se sont pas traduites par un entente définitive.

Ainsi, le Liban reste confronté à un ensemble de formules concurrentes : une force européenne réduite, un mécanisme civil évoqué par Washington, ou une force comprenant les cinq membres permanents du Conseil de sécurité.

Source : Médias