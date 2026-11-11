Israël redoute un règlement qui se ferait à son détriment

Par Yahya Dabbouk

Malgré les indicateurs positifs que porte le processus négociationnel actuel entre les États-Unis et l’Iran, les contours d’un règlement susceptible de mettre fin à la guerre ne se sont pas encore cristallisés, et il semble prématuré d’en parler.

Toutefois, ces indicateurs, bien qu’embryonnaires, suscitent de l’inquiétude à Tel-Aviv. En effet, ‘Israël’ ne voit aucun intérêt dans un accord avec Téhéran qui n’équivaudrait pas à une reddition de ce dernier, alors que les propositions de règlement actuellement en circulation, fondées sur des concessions mutuelles, ne répondent ni au seuil minimal des exigences israéliennes, ni aux objectifs pour lesquels ‘Israël’ a mené la guerre.

Au contraire, elles pourraient conduire à l’opposé de ces objectifs, à savoir le renforcement de la position de l’Iran et de sa capacité à menacer l’Entité.

En réalité, la guerre a atteint une phase où une décision militaire n’est plus possible à un coût acceptable pour les Américains, tandis que le coût de sa reprise surpasse de loin les gains escomptés pour les États-Unis. Cela explique le positionnement de ces derniers, plus proche d’une logique de limitation des pertes.

Quant à ‘Israël’, et plus particulièrement le pouvoir de Benjamin Netanyahu, il se retrouvera face à des objectifs que la guerre n’a pas permis d’atteindre, même avec la participation américaine directe. Bien qu’Israël souhaite reprendre les combats, il ne pourra pas s’y engager seul.

Dès lors, tout accord qui ne poserait pas les bases du renversement du régime en Iran, et qui ne comprendrait pas, au minimum, le démantèlement des capacités nucléaires et balistiques iraniennes ainsi que la réduction de l’influence régionale de Téhéran, représenterait, du point de vue israélien, un échec stratégique, voire un danger.

C’est ce qui commence d’ailleurs à être débattu dans des notes d’analyse israéliennes, lesquelles soutiennent qu’un règlement de ce type pourrait consacrer le maintien du régime et la menace qu’il représente, tout en incitant la République islamique à se cramponner plus fermement à ses ambitions nucléaires au lieu d’y renoncer.

Dans ce contexte, Netanyahu a estimé mardi que « l’Iran travaille au renouvellement de son programme nucléaire, et la seule façon d’éliminer cette menace est de renverser son régime », ajoutant : « Nous serons bientôt soumis à des pressions pour accepter l’Iran comme État nucléaire comme un fait accompli. »

D’autre part, alors que la guerre contre l’Iran a constitué un test pour le parapluie militaire américain (et israélien) sur lequel reposent les calculs des pays de la région, en particulier les États du Golfe, si cette guerre devait s’achever sans la soumission de Téhéran, l’inefficacité de ce parapluie et son incapacité d’influence se trouvant ainsi consacrées.

Cela pourrait inciter les pays du Golfe, au vu de leurs intérêts, de leurs considérations sécuritaires ainsi que de leur appréhension face à l’Iran, à se rapprocher de ce dernier — un résultat en totale contradiction avec ce qu’Israël voulait et sur quoi il tablait.

De plus, si l’accord, même temporaire, comportait des clauses prenant en compte les intérêts des alliés de l’Iran dans la région, qu’il s’agisse d’États ou d’acteurs non étatiques — ce sur quoi Téhéran insiste constamment —, les retombées négatives sur ‘Israël’ se trouveraient multipliées, en particulier sur la scène libanaise où la menace est plus directe et plus proche.

En effet, l’inclusion des intérêts de ces alliés dans le règlement pourrait leur conférer une couverture politique, et peut-être aussi sur le terrain dans les conditions actuelles, de nature à restreindre la position américaine et à limiter en conséquence la marge de manœuvre israélienne à leur encontre.

En somme, l’ensemble de ces éléments constitue une partie des répercussions d’un règlement qu’Israël redoute. Néanmoins, l’accord lui-même n’est pas encore conclu et demeure lointain, bien qu’il soit désormais plus proche que l’option de l’affrontement et de la reprise de la guerre. C’est ce qu’il convient de garder à l’esprit lors de la lecture de la situation et de l’évaluation de ses issues : le règlement ne s’est pas concrétisé, et l’option de la guerre n’a pas été totalement écartée.

Source : Médias