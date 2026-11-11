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    Gaza : L’armée d’occupation fait exploser une maison appartenant à la famille Joudeh, à l’est du camp de Al-Maghazi

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      Cisjordanie : Les forces d’occupation mènent une campagne de raids et d’arrestations lors de l’assaut contre la localité de Mithaloun, au sud de Jénine

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      Cisjordanie : Les forces d’occupation perquisitionnent des habitations lors de l’assaut contre la localité d’Azzoun, à l’est de Qalqilya

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      Gaza : L’armée d’occupation fait exploser une maison appartenant à la famille Joudeh, à l’est du camp de Al-Maghazi

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