Le secrétaire américain au Trésor s’installe dans une base militaire par crainte de l’Iran (NYT)

Le journal New York Times a rapporté, citant trois sources, que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a récemment déménagé de son domicile dans la région de Washington vers une base militaire, en raison d’allégations de menaces iraniennes visant sa vie.

Selon ces sources, des responsables américains ont conclu, au cours des dernières semaines, que les projets iraniens visant des responsables américains actuels et anciens avaient atteint un stade plus avancé, en se fondant, en partie, sur des renseignements relatifs à des menaces ciblant Bessent.

Depuis août dernier, Bessent mène une campagne de pression économique visant à isoler financièrement l’Iran par le durcissement des sanctions et l’imposition de restrictions sur les routes commerciales, ce qui fait de lui l’un des dirigeants de l’administration américaine que l’Iran cherche le plus à nuire, selon ces sources.

Des responsables américains ont indiqué que la capacité de l’Iran à mener des attaques à grande échelle à l’intérieur des États-Unis ou dans d’autres régions à l’étranger reste limitée ; toutefois, Téhéran a adressé des menaces précises et directes contre des personnes physiques, que les responsables américains ont jugées sérieuses, parmi lesquelles figurait un projet visant à recruter un tueur à gages pour assassiner le président Donald Trump durant sa campagne électorale en 2024, d’après le New York Times.

Un porte-parole du ministère du Trésor a déclaré que Bessent « ne se laissera pas intimider par les menaces du régime iranien », ajoutant qu’il demeure déterminé à mener à bien la campagne destinée à asphyxier l’économie iranienne.

Le journal a précisé que Bessent est le dernier haut responsable de l’administration Trump en date à quitter son domicile dans la région de Washington pour s’installer dans une base militaire ou d’autres résidences protégées, soulignant qu’au moins six responsables avaient déjà franchi ce pas l’année dernière, parmi lesquels Stephen Miller, qui occupe actuellement le poste de chef de cabinet de la Maison-Blanche, et Pam Bondi, qui occupait alors le poste de procureure générale.

Source : Médias