En réponse du tac au tac… Téhéran classe les forces navales et aériennes argentines comme organisations terroristes

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé le classement des forces navales et aériennes argentines parmi les institutions visées par la loi de réciprocité, les déclarant « organisations terroristes », en réponse à la mesure hostile prise par le gouvernement argentin de classer le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme « entité terroriste ».

Le ministère des Affaires étrangères a expliqué, dans un communiqué officiel, que « dans la mesure où le gouvernement argentin, en violation des principes fondamentaux du droit international, a pris la mesure hostile de classer le Corps des Gardiens de la révolution islamique — lequel constitue l’un des piliers des forces armées officielles de la République islamique d’Iran — comme entité terroriste, le gouvernement iranien, sur la base du principe de réciprocité et conformément à la loi de réciprocité promulguée en réponse à la désignation par les États-Unis du Corps des Gardiens comme organisation terroriste, considère que les forces navales et aériennes argentines sont régies par cette loi et ses dispositions, et les déclare organisations terroristes ».

Le ministère a souligné que cette mesure intervient en application de la loi promulguée en l’an 1398 du calendrier hégirien solaire (2019), laquelle stipule expressément que « tous les États qui se conforment ou apportent une quelconque forme de soutien à la décision des États-Unis déclarant le Corps des Gardiens organisation terroriste font l’objet de mesures de réciprocité ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a conclu son communiqué en insistant sur le fait qu’« il est évident que la responsabilité de toutes les répercussions découlant de cette décision incombe au gouvernement argentin ».

Source : Médias