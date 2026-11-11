USA: Les Républicains déjouent la tentative de destitution de Hegseth

Les Républicains à la Chambre des représentants américaine ont déjoué, hier, une tentative de mise en accusation du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, en vue de sa destitution, accordant au ministre un répit supplémentaire jusqu’à ce que les Démocrates prennent le contrôle du Congrès l’année prochaine.

La Chambre a voté à une majorité de 211 voix contre 204 en faveur d’une proposition renvoyant les huit articles de mise en accusation devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dirigée par les Républicains — une démarche qui entraînera l’échec de la procédure, a prévenu l’auteur de l’initiative, le représentant républicain Thomas Massie.

Massie a exprimé sa déception face au résultat du vote, comparant les Républicains à des passagers acceptant de couler avec le Titanic : « Ils savent que le navire sombre, mais ils sont déterminés à rester à bord », a-t-il ajouté.

Alors que les Démocrates ont apporté un soutien massif à la tentative de mise en accusation et de destitution de Hegseth, 11 d’entre eux se sont abstenus de voter, parmi lesquels l’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi (Californie).

Le vote sur la motion de procédure est intervenu quelques heures seulement après que Hegseth a vivement critiqué les tentatives de mise en accusation visant sa personne, les qualifiant de « farce », et défendu avec défi son bilan à la tête de l’armée américaine — une posture saluée par le président Donald Trump.

Trump s’est félicité du résultat du vote dans un message sur les réseaux sociaux, affirmant que la tentative de mise en accusation de Hegseth avait « essuyé un échec cuisant ! », et que l’action du secrétaire à la Défense concernant l’Iran, le Venezuela et d’autres dossiers « a mené à l’acquittement d’un grand patriote américain ».

De son côté, le vice-président américain JD Vance a exprimé son soutien à Hegseth sur la plateforme X, estimant que la question « ne concerne pas l’Iran, mais le fait que Pete s’est attaqué à la bureaucratie du Pentagone ». Il a ajouté : « Pete Hegseth a-t-il commis des crimes justifiant sa destitution ? La question est absurde, et la réponse est : de toute évidence, non. »

Vance a jugé que la procédure de destitution était devenue, comme une grande partie de ce qui se passe au Congrès, un « spectacle ridicule qui se substitue à l’élaboration de véritables politiques », ajoutant que le Congrès dispose de nombreux outils pour exprimer ses divergences politiques.

En revanche, le chef des Démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, avait accusé Hegseth, avant le vote, d’abus de pouvoir et d’atteinte à la sécurité nationale américaine, le qualifiant d’« architecte de cette guerre inutile, imprudente, coûteuse et ratée en Iran ».

Dans un contexte lié, un nouveau sondage Reuters/Ipsos publié hier indique que la majorité des Américains souhaitent que le Congrès nouvellement élu, qui prendra ses fonctions en janvier, œuvre à mettre fin à la guerre avec l’Iran.

Malgré l’échec de la tentative de mise en accusation de Hegseth, le répit qui lui a été accordé pourrait être de courte durée, les Démocrates devant réintroduire la question après avoir pris la majorité au Congrès en janvier prochain.

Source : Médias