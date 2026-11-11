mercredi, 11/11/2026   
   Beyrouth 12:02
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Chef d’État-Major iranien : « Nous avons paralysé des systèmes américains avancés »

      Rédaction du site

      Le chef d’État-Major général des forces armées iraniennes et commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, le général de division Ali Abdollahi, a déclaré dans un message adressé au général de brigade Sayed Majid Moussavi, à l’occasion du quinzième anniversaire du martyre du général de division Hassan Tehrani, que « la Force aérospatiale stratégique et historique du Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) constitue une source de fierté pour les Iraniens et pour le front de la résistance islamique ».

      Il a poursuivi : « Tout point constituant un foyer de menace pour l’existence de la République islamique d’Iran sera la cible directe des opérations asymétriques des forces armées. »

      Il a également mis en garde les États-Unis et l’Entité sioniste en soulignant que les frappes précédentes ne constituent qu’un début, et que toute nouvelle erreur de calcul sera accueillie par des frappes encore plus mortelles, ajoutant : « Il s’agit d’une menace sérieuse, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des capacités et des moyens effectifs des forces armées iraniennes. »

      Source : Médias

      En Lien

      Barrack : La Jordanie et la Syrie sont deux piliers stratégiques pour la sécurité du Moyen-Orient

      Barrack : La Jordanie et la Syrie sont deux piliers stratégiques pour la sécurité du Moyen-Orient

      Chef d’État-Major iranien : « Nous avons paralysé des systèmes américains avancés »

      Chef d’État-Major iranien : « Nous avons paralysé des systèmes américains avancés »

      USA: Les Républicains déjouent la tentative de destitution de Hegseth

      USA: Les Républicains déjouent la tentative de destitution de Hegseth