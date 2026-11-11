Chef d’État-Major iranien : « Nous avons paralysé des systèmes américains avancés »

Le chef d’État-Major général des forces armées iraniennes et commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya, le général de division Ali Abdollahi, a déclaré dans un message adressé au général de brigade Sayed Majid Moussavi, à l’occasion du quinzième anniversaire du martyre du général de division Hassan Tehrani, que « la Force aérospatiale stratégique et historique du Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) constitue une source de fierté pour les Iraniens et pour le front de la résistance islamique ».

Il a poursuivi : « Tout point constituant un foyer de menace pour l’existence de la République islamique d’Iran sera la cible directe des opérations asymétriques des forces armées. »

Il a également mis en garde les États-Unis et l’Entité sioniste en soulignant que les frappes précédentes ne constituent qu’un début, et que toute nouvelle erreur de calcul sera accueillie par des frappes encore plus mortelles, ajoutant : « Il s’agit d’une menace sérieuse, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des capacités et des moyens effectifs des forces armées iraniennes. »

Source : Médias