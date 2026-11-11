Barrack : La Jordanie et la Syrie sont deux piliers stratégiques pour la sécurité du Moyen-Orient

L’envoyé spécial présidentiel des États-Unis pour la Syrie et l’Irak, Tom Barrack, a déclaré que la coordination entre la Jordanie et la Syrie au cours des deux derniers jours constitue une étape marquante vers le renforcement de l’alliance régionale et le partage des responsabilités.

Dans un message publié sur la plateforme X, Barrack a estimé que cette coordination entre les deux pays illustre la force du leadership régional ainsi que l’unité d’objectif, soulignant que la Jordanie et la Syrie représentent deux piliers stratégiques indispensables à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité du Moyen-Orient.

Le tweet de Barrack intervient deux jours après une rencontre ayant réuni le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Chaibani, et son homologue jordanien, Ayman Safadi, lundi à Damas.

À l’issue de cette réunion, al-Chaibani a affirmé que les relations syro-jordaniennes sont « au meilleur de leur forme depuis des décennies », précisant que la partie jordanienne « a fait preuve de compréhension et d’ouverture pour traiter ce qui s’est produit à Daraa de manière rapide et décisive ».

Il a évoqué la commission sécuritaire et technique conjointe mise en place pour « établir les faits et élucider les circonstances des événements de Daraa », ajoutant que « les démarches sont en cours pour réparer les préjudices et indemniser les victimes innocentes tombées à la suite des frappes ».

Pour sa part, Safadi a souligné que les relations entre la Syrie et la Jordanie sont « plus fortes que n’importe quel défi et que, grâce aux liens qui nous unissent, nous sommes capables de faire face à l’ensemble des difficultés », annonçant la signature de 11 accords « couvrant des domaines de coopération dans divers secteurs afin de soutenir le processus de partenariat et d’intégration » entre les deux pays.

Il a insisté sur le fait que « la sécurité et la stabilité de la Syrie sont le prolongement de la sécurité et de la stabilité de la Jordanie », réitérant le rejet par son pays des violations israéliennes.

Source : Médias