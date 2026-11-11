Syrie : Les forces d’occupation expulsent des cueilleurs d’olives et incendient leurs terres dans la campagne de Quneitra

Une patrouille appartenant aux forces d’occupation israéliennes a effectué aujourd’hui une incursion à l’ouest de la localité d’Al-Rafid, dans la campagne sud de Quneitra. Elle a procédé à la fouille des ouvriers agricoles travaillant à la cueillette des olives et les a expulsés des terres agricoles, tout en leur interdisant de poursuivre leur travail.

La chaîne Al-Ikhbariya Syria a rapporté que l’occupation a tiré des bombes fumigènes sur les terres agricoles aux abords du village de Toronjeh, dans la campagne nord de Quneitra, provoquant des incendies dans la zone.

Ces agissements s’inscrivent dans le cadre de l’escalade israélienne dans le sud de la Syrie. Hier encore, l’occupation israélienne a réitéré ses agressions contre la localité de Beit Jann, dans la campagne occidentale de Damas, en la ciblant avec deux obus d’artillerie qui sont tombés dans des terres agricoles sans faire de blessés.

Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Assad al-Chaibani, a renouvelé sa condamnation des agressions répétées de l’occupation israélienne contre le territoire syrien, réitérant la demande d’un retour aux lignes d’avant le 8 décembre 2024 et de la réactivation de l’accord de dégagement de 1974.

Cette déclaration est intervenue lors d’une session consacrée aux piliers de la sécurité régionale dans le cadre des travaux de la 22e édition de la conférence du « Dialogue de Manama 2026 », le 31 octobre. Al-Chaibani y a souligné que le territoire syrien a subi plus de 1 000 agressions israéliennes en moins de deux ans, lesquelles ont coûté la vie à des dizaines de personnes.

Source : Médias