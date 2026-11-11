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    Reuters, citant le ministre italien de l’Éducation : Plus de 300 écoles évacuées suite à des alertes à la bombe.

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