La Fondation Hind Rajab demande aux États-Unis de poursuivre un soldat israélo-américain

La Fondation Hind Rajab a demandé au ministère américain de la Justice d’engager immédiatement des poursuites contre Efi Rubenstein, un ressortissant binational israélo-américain, pour crimes de guerre et actes de génocide commis à Gaza, ont annoncé des défenseurs des droits humains.

La plainte officielle affirme que Rubenstein a servi au sein de la compagnie Vampire Empire, appartenant au 52e bataillon de la 401e brigade de l’armée israélienne.

Cette même compagnie a été impliquée dans la mort de Hind Rajab, une fillette de six ans, de plusieurs membres de sa famille et de deux ambulanciers dépêchés pour leur porter secours dans la ville de Gaza, le 29 janvier 2024.

Selon le dossier, Rubenstein aurait participé à la démolition systématique de bâtiments commerciaux et résidentiels sur la place de Palestine et dans le quartier de Rimal, dans la ville de Gaza, au siège prolongé et à la destruction du complexe médical Al-Shifa, aux attaques contre la ville de Rafah et son poste-frontière, ainsi qu’à la destruction d’une mosquée.

Des actes révélateurs d’une intention génocidaire

La Fondation Hind Rajab affirme que les sites visés constituaient des infrastructures civiles protégées et ne répondaient à aucune nécessité militaire valable.

La fondation souligne que le raid contre le complexe médical Al-Shifa a paralysé des services de santé essentiels et entraîné le déplacement de milliers de personnes qui y avaient trouvé refuge. Elle ajoute que la prise de contrôle du poste-frontière de Rafah a interrompu des voies essentielles à l’acheminement de l’aide humanitaire et aux évacuations médicales.

La plainte cite également des publications de Rubenstein sur les réseaux sociaux comme éléments attestant d’une intention génocidaire. L’une d’elles affirme notamment : « Là où se trouvaient les pires meurtriers de l’histoire de l’humanité, il ne restera rien. »

« Rubenstein n’a peut-être pas participé directement aux meurtres, mais en prenant part à de nombreux autres crimes aux côtés des responsables de la mort de Hind, il a contribué à cette culture générale d’impunité », a déclaré Jake Romm, représentant de la Fondation Hind Rajab aux États-Unis.

La responsable du contentieux de la fondation, Natacha Bracq, a ajouté que Rubenstein avait « largement documenté sa propre participation au génocide, en publiant des dizaines d’albums photo et de récits depuis la bande de Gaza dévastée ».

Dans sa plainte, la Fondation Hind Rajab demande au ministère américain de la Justice d’ouvrir immédiatement une enquête pénale sur la base des lois fédérales américaines relatives aux crimes de guerre et au génocide (articles 2441 et 1091 du titre 18 du Code des États-Unis).

Elle demande également l’émission d’un mandat d’arrêt, le placement de Rubenstein en détention et l’alerte des autorités chargées du contrôle des frontières afin d’empêcher toute fuite du suspect.

Source : TRT