Cisjordanie occupée : Israël ordonne la confiscation de 165 dunams de terres palestiniennes

Israël a émis quatre ordres militaires visant à confisquer des terres palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée, tandis que des colons israéliens illégaux ont établi un avant-poste de colonisation près d’Hébron (al-Khalil) , ont indiqué mardi des organisations palestiniennes.

Ces ordres concernent environ 165 dunams (165 000 mètres carrés) de terres situées à Qalqiliya, Naplouse, Tubas et dans d’autres secteurs du nord de la Cisjordanie occupée, selon la Commission palestinienne de résistance à la colonisation et au mur de séparation.

Ils autorisent de nouvelles confiscations de terres et élargissent les zones couvertes par des ordres antérieurs, au nom de considérations militaires, a précisé la commission.

Celle-ci a établi un lien entre ces mesures et les efforts visant à créer des zones tampons autour des avant-postes de colonisation illégaux, à étendre les routes desservant les colonies illégales et à renforcer les positions militaires israéliennes.

La commission a averti que les conséquences de ces mesures pourraient dépasser les zones directement visées et restreindre davantage l’accès des Palestiniens aux terres environnantes.

Plus au sud, des colons israéliens illégaux ont établi un avant-poste de colonisation dans la région de Humsa, près de Dura, au sud d’Hébron, a indiqué l’organisation palestinienne de défense des droits Al-Baidar.

L’organisation a averti que cette implantation favoriserait de nouvelles incursions sur les terres palestiniennes et menacerait la capacité des habitants à rester dans la région.

La commission a recensé, en octobre, des tentatives de création de 28 avant-postes de colonisation illégaux à travers la Cisjordanie occupée, dont neuf dans le gouvernorat d’Hébron.

Elle estime également qu’Israël s’est emparé d’environ 64 000 dunams de terres (64 kilomètres carrés), ou les a placés sous son contrôle, au moyen de 231 ordres et mesures militaires au cours des trois années écoulées depuis octobre 2023.

Selon les chiffres officiels palestiniens, environ 750 000 colons israéliens illégaux vivent dans 194 colonies et 400 avant-postes en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est occupée.

Source : TRT