Guerre au Moyen-Orient : 200 milliards de dollars de dégâts dans les pays du Golfe (rapport)

La guerre entre l’Iran et les États-Unis a causé environ 200 milliards de dollars (environ 180 milliards d’euros) de dégâts dans les pays du Golfe, où les pertes économiques pourraient atteindre un montant quatre fois supérieur d’ici à 2030, selon un rapport d’AllianzTrade publié mercredi.

Fin février, les États-Unis et Israël ont lancé une campagne de frappes contre l’Iran, qui a répliqué en bombardant des bases américaines établies dans les pays voisins alliés de Washington, notamment dans le Golfe. Il a aussi bouclé le détroit d’Ormuz par lequel transite plus de 20% des hydrocarbures mondiales.

« Les dégâts matériels dans toute la région sont estimés à un peu plus de 200 milliards de dollars, principalement concentrés dans les économies dépendantes du détroit d’Ormuz, en particulier au niveau des infrastructures énergétiques », indique le rapport.

Plus de 80 installations énergétiques ont été touchées par la guerre, principalement au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, et un tiers d’entre elles ont été « gravement endommagées ».

Le rapport porte sur les six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG): Arabie saoudite, Oman, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis et Koweït.

La guerre a également eu des répercussions sur le tourisme et l’immobilier, qui connaîtront une croissance plus lente au cours des prochaines années.

« Le coût total de la guerre pour les pays du Golfe devrait atteindre 790 milliards de dollars, soit un déficit cumulé de 5,9% du PIB par rapport à la tendance d’avant-guerre jusqu’en 2030 », indique le rapport.

Ce chiffre « reflète la perte cumulée de production économique sur la période 2026-2030, c’est-à-dire la différence entre ce que la région aurait dû produire selon sa tendance de croissance d’avant-guerre et ce qu’elle devrait désormais produire ».

Pour compenser ces pertes, les États du Golfe devraient « augmenter les dépenses nationales, les priorités du gouvernement s’étant détournées des mégaprojets pour se concentrer sur la résilience et les questions liées à la sécurité », pointe le rapport qui alerte également sur une explosion de la dette de ces pays.

Les dépenses nationales en matière d’infrastructures et de défense devraient atteindre entre 380 et 400 milliards de dollars d’ici 2030, indique le rapport.

Source : Avec AFP