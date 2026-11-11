Un juge américain refuse de rejeter la plainte de Trump pour diffamation contre la BBC

Un juge fédéral américain a refusé mardi une requête de la BBC demandant à la justice de rejeter la plainte pour diffamation intentée par Donald Trump contre le groupe audiovisuel public britannique, une décision qui permet à la procédure de se poursuivre.

Le président américain, qui reproche à la BBC d’avoir réalisé un montage vidéo trompeur de ses propos, a rapidement salué une « immense victoire » sur son réseau Truth Social. La BBC a de son côté fait part de sa « surprise » face à cette décision.

Mais le jugement de mardi n’est qu’une victoire d’étape pour Donald Trump, car il ne se prononce pas sur le fond.

« Les accusations de Trump concernant l’abandon de normes journalistiques par la BBC suffisent largement à soutenir de manière crédible qu’il s’agit de plus que de la simple négligence », a écrit le juge Jeffrey Kuntz dans sa décision.

En cause, des extraits du discours de Donald Trump, alors président sortant, le 6 janvier 2021, date de l’assaut du Capitole par ses partisans pour empêcher la certification de la victoire de son adversaire, le démocrate Joe Biden.

La chaîne britannique avait diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts de ce discours, montés de telle façon qu’il semblait appeler explicitement à prendre d’assaut le Capitole.

Le juge reconnaît qu’étant donné « le temps passé entre les deux déclarations, (…) la BBC savait ou aurait dû savoir que le segment qu’elle produisait ne serait pas et ne pourrait pas constituer une déclaration véridique ».

Mais « la question de savoir si le président Trump peut (…) établir qu’il a subi des dommages (…) est remise à plus tard », lors d’un jugement sur le fond, a ajouté le juge.

Donald Trump réclame à la BBC 10 milliards de dollars : 5 milliards pour diffamation et 5 milliards pour violation d’une loi sur les pratiques commerciales.

Sur ce second volet, le juge donne raison à la BBC et écarte cette partie de la plainte.

Dans un communiqué transmis mercredi à l’AFP, un porte-parole de la BBC a indiqué que le groupe audiovisuel public était « surpris » par la décision du juge de refuser de rejeter la plainte en diffamation, tout en disant « respecter » son autorité. « Nous demeurons confiants dans notre position », a-t-il ajouté.

Dans ce même dossier, une autre juge avait fin octobre fait essuyer un revers au président américain en lui ordonnant de se rendre disponible d’ici au 11 décembre pour témoigner directement.

L’affaire avait poussé à la démission le directeur général de la BBC, Tim Davie, et la patronne de BBC News, Deborah Turness.

Source : AFP