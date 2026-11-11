Au Liban, plus d’un million de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire

Le ministère de l’Agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial ont annoncé que 1,05 million de personnes au Liban, soit 21 % de la population couverte par la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), sont confrontées à des niveaux de crise ou à une insécurité alimentaire plus grave qu’aiguë, et préviennent que ce nombre pourrait atteindre 1,15 million de personnes d’ici mi-2027.

Un communiqué conjoint explique que l’analyse, menée par le ministère de l’Agriculture en septembre 2026 avec l’appui technique des deux agences des Nations Unies et d’autres partenaires techniques, met en évidence les répercussions des crises successives sur la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des ménages et la résilience.

Selon l’analyse, 1,05 million de personnes seront confrontées à des niveaux de crise ou pire, c’est-à-dire à la phase 3 ou supérieure selon la classification, au cours de la période comprise entre septembre 2026 et février 2027, dont 52 000 personnes en phase d’urgence, c’est-à-dire en phase 4.

D’ici mi-2027, le nombre de personnes confrontées à une situation de crise, voire pire, devrait atteindre 1,15 million, soit 24 % de la population incluse dans l’analyse, tandis que le nombre de personnes classées comme étant en phase d’urgence devrait passer à 97 000, soit près du double du nombre actuel.

Le communiqué souligne que le pourcentage actuel, inférieur aux 24 % prévus dans la mise à jour de la classification d’avril 2026, au plus fort de la crise des déplacements de population, ne doit pas être interprété comme une amélioration durable de la sécurité alimentaire des ménages.

Ce déclin a été attribué à l’évolution des conditions de conflit et de déplacement, tandis que les défis liés à la baisse du pouvoir d’achat, aux possibilités de subsistance limitées et à la faible capacité des familles à faire face aux crises et aux chocs en cours persistent.

« Derrière ces chiffres se cachent des familles qui épuisent les maigres ressources qui leur restent », a déclaré Alison Oman-Lawy, représentante et directrice du Programme alimentaire mondial au Liban. Elle a expliqué que certaines familles comptent encore sur leurs économies, les emprunts, la réduction de leurs dépenses ou trouvent d’autres moyens de se nourrir, tandis que ces options s’épuisent pour d’autres.

Elle a averti que tout nouveau choc, aussi minime soit-il, pourrait plonger les familles déjà épuisées dans une crise encore plus profonde, appelant à la protection des plus touchés et à l’aide apportée aux familles pour reconstruire leurs moyens de subsistance et retrouver leur résilience.

Le communiqué soulignait la persistance de perspectives d’emploi limitées, l’épuisement des économies, l’accumulation de dettes et la hausse des coûts de l’alimentation, du carburant et des autres besoins essentiels, autant de facteurs qui aggravent les difficultés de subsistance.

Il a ajouté que de nombreuses familles sont contraintes de dépendre de l’aide humanitaire et de recourir à des mécanismes de survie de plus en plus difficiles pour subvenir à leurs besoins alimentaires minimaux. Par conséquent, une consommation alimentaire stable ne reflète pas nécessairement une réelle amélioration, mais peut masquer la vulnérabilité persistante des familles et leur capacité réduite à faire face aux crises futures.

Les situations les plus préoccupantes se concentrent dans les zones du sud du Liban touchées par le conflit, ainsi que dans les régions souffrant de conditions de vie et d’une économie fragiles, notamment Akkar et Baalbek-Hermel.

Le communiqué souligne que les dommages causés aux terres agricoles et aux actifs productifs, les restrictions d’accès aux terres, la perturbation des activités agricoles et les coûts de production élevés continuent de fragiliser les sources de revenus des ménages ruraux et de limiter leur capacité à poursuivre la production et à assurer leur sécurité alimentaire.

Pour sa part, la représentante de la FAO au Liban, Veronica Quattrola, a souligné que ces résultats mettent en évidence l’urgence de protéger les moyens de subsistance agricoles et de relancer la production locale.

Elle a souligné l’importance d’apporter un soutien approprié au moment opportun pour permettre aux agriculteurs de restaurer leurs moyens de production, de reprendre leurs activités et de maintenir leurs sources de revenus, renforçant ainsi leur capacité à satisfaire leurs besoins alimentaires.

Elle a ajouté qu’investir dans la relance agricole et renforcer la résilience des communautés rurales sont deux piliers essentiels pour protéger les moyens de subsistance et atténuer les effets des crises et chocs futurs.

L’analyse a révélé une disparité entre les groupes de population ; environ 686 000 résidents libanais, soit 18 %, sont confrontés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, et ce nombre devrait atteindre environ 805 000 personnes, soit 21 %, d’ici mi-2027.

La situation de crise, voire pire, touche 28 % des réfugiés syriens de longue durée et 35 % des réfugiés palestiniens. Ce chiffre atteint 45 % parmi les personnes arrivant de Syrie après décembre 2024, ce qui en fait le groupe le plus touché parmi ceux analysés.

Le ministre de l’Agriculture, le Dr Nizar Hani, a déclaré que ces résultats appellent à une réponse nationale coordonnée qui combine la satisfaction des besoins alimentaires urgents, la protection des moyens de subsistance et le rétablissement des capacités de production.

Il a souligné que le ministère place le soutien aux agriculteurs et la préservation des sources de revenus des familles rurales au cœur de sa réponse, afin de stimuler la production locale et d’aider les communautés à se redresser et à devenir résilientes.

Il a souligné qu’une coordination étroite entre les institutions nationales et les partenaires humanitaires et de développement est essentielle pour orienter les ressources vers les groupes et les régions les plus touchés, et pour lier l’aide d’urgence à des investissements durables qui renforcent la sécurité alimentaire et réduisent la vulnérabilité des familles aux crises futures.

La FAO et le Programme alimentaire mondial ont appelé à la poursuite de l’aide humanitaire, parallèlement au renforcement des investissements à long terme dans la protection des moyens de subsistance, la reprise agricole et la résilience économique.

Ils ont également souligné la nécessité d’intensifier la coordination entre les institutions nationales, les partenaires humanitaires et de développement et les donateurs afin d’assurer une réponse intégrée qui atténue l’aggravation de l’insécurité alimentaire et soutienne une reprise durable ainsi que la capacité des communautés les plus vulnérables dans les différentes régions du Liban à faire face aux crises futures

Source : ANI