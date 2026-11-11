L’ambassadeur américain à Pékin : Trump a proposé à la Chine du pétrole américain comme alternative au pétrole iranien

L’ambassadeur américain en Chine a déclaré que le président américain Donald Trump avait proposé de fournir à la Chine du pétrole brut américain comme alternative à une partie du pétrole que Pékin obtient de Téhéran, mais il n’a pas indiqué la réponse de la Chine à cette offre.

David Perdue a fait remarquer mercredi que les relations sino-américaines sont actuellement confrontées à des défis liés à la polémique entourant les accusations d’espionnage visant le PDG de la société américaine Nvidia.

L’ambassadeur américain a expliqué lors d’un entretien avec Bloomberg, en marge d’une conférence à Shanghai, que la controverse entourant la relation du PDG de Nvidia, Jensen Huang, avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise met à l’épreuve les relations bilatérales entre les deux pays.

Il a ajouté : « La situation concernant Nvidia nous rappelle une fois de plus la nécessité de rester vigilants. La sécurité nationale fait partie intégrante de ce dialogue économique, car la sécurité économique est indissociable de la sécurité nationale. Par conséquent, nos relations avec la Chine connaissent actuellement quelques turbulences. »

Par ailleurs, l’ambassadeur américain a nié tout retard dans un contrat d’armement de 14 milliards de dollars avec Taïwan.

« Le président Trump a dit au président Xi qu’il vendrait des armes à quiconque souhaiterait lui en vendre. Il n’y a donc actuellement aucun obstacle. La seule question est de savoir quand les livraisons auront lieu, ce qui sera livré et si elles auront effectivement lieu ; c’est le président Trump qui prend cette décision », a-t-il expliqué.

L’ambassadeur américain a critiqué la Chine pour avoir utilisé sa domination sur les industries stratégiques comme une arme, en imposant un système de licences pour l’exportation d’aimants fabriqués à partir d’éléments de terres rares.

Perdue a déclaré qu’un décret du gouvernement chinois est actuellement appliqué à deux entreprises en Europe et à leurs employés, car ce décret interdit aux individus et aux entreprises de mettre en œuvre ou de se conformer à des mesures restrictives étrangères que la Chine considère comme illégales.

Perdue a ajouté : « C’est l’escalade la plus grave que j’aie vue depuis que j’ai commencé à travailler ici en 1984. »

Selon Bloomberg, Perdue a également fait part de la frustration des responsables américains face à la lenteur des livraisons de terres rares en provenance de Chine, soulignant que de nombreuses entreprises attendent toujours leur arrivée.

Source : Médias