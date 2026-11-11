Israël refuse de soigner Hussam Abou Safiya et de libérer 14 médecins palestiniens

Le pouvoir judiciaire israélien a refusé d’autoriser un examen médical indépendant du médecin palestinien détenu, Hussam Abou Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza, malgré l’existence d’indicateurs médicaux « inquiétants », tout en refusant de libérer 14 médecins palestiniens de la bande de Gaza.

L’organisation israélienne de défense des droits de l’homme Médecins pour les droits de l’homme a déclaré mercredi dans un communiqué que le tribunal central de Lod a refusé d’autoriser le Dr Hussam Abu Safiya à subir un examen médical indépendant et à obtenir un deuxième avis médical.

L’armée israélienne a arrêté Abou Safiya le 27 décembre 2024, lors d’un raid contre l’hôpital, dans le cadre d’une guerre génocidaire contre la bande de Gaza qui a commencé en octobre 2023 et a détruit presque entièrement le secteur médical.

Israël détient Abou Safiya sans inculpation ni procès, en vertu de la loi sur les « combattants illégaux », qui repose sur des dossiers de renseignement et de prétendues preuves secrètes, et qui autorise la détention indéfinie des victimes.

L’association a déclaré que le Dr Amit Tirosh, médecin israélien indépendant et spécialiste en médecine interne et endocrinologie, avait établi un rapport médical après avoir examiné le dossier d’Abu Safiya auprès de l’administration pénitentiaire israélienne. Il a expliqué avoir constaté plusieurs indicateurs de santé préoccupants qui n’avaient pas fait l’objet du suivi et des examens médicaux nécessaires.

Abu Safiya avait précédemment informé son avocat qu’il avait été battu par des gardiens de prison, alors que les dossiers médicaux ne comportaient aucune explication concernant les blessures, soulignant que les dossiers de l’administration pénitentiaire faisaient état de contusions autour de son œil gauche.

Elle a ajouté que Dr. Tirosh a confirmé que les données contenues dans le dossier médical ne correspondent pas à ce qui a été déclaré dans la décision du tribunal, à savoir qu’Abu Safiya ne souffre d’aucun problème de santé autre que l’hypertension artérielle, soulignant la nécessité de procéder aux examens médicaux nécessaires.

L’association israélienne a révélé que la décision du tribunal de s’opposer à l’examen médical indépendant « montrait que les autorités israéliennes s’appuyaient sur des allégations », dont certaines avaient été présentées lors de séances à huis clos, concernant « les relations internationales d’Abou Safiya et son influence présumée sur d’autres détenus ».

Elle a ajouté que la campagne internationale exigeant la libération d’Abou Safiya figurait également parmi les « justifications sur lesquelles la décision de rejet était fondée ».

Elle a noté qu’Abou Safiya avait été détenu à l’isolement pendant une période qui a commencé en juin 2026, et qu’il est actuellement détenu avec un seul autre détenu, sans possibilité de communiquer avec le reste des détenus.

Elle a souligné que l’obtention d’un deuxième avis médical est un droit garanti par la loi israélienne et le règlement de l’administration pénitentiaire, et qu’elle ne devrait pas être liée à la notoriété du détenu ni aux allégations de sécurité portées contre lui.

Refus de libérer les médecins

Dans le même contexte, la Cour suprême israélienne a refusé de libérer 14 médecins palestiniens de la bande de Gaza, dont des directeurs d’hôpitaux et des médecins spécialistes, qui sont détenus sans inculpation ni procès.

L’organisation israélienne de défense des droits de l’homme Médecins pour les droits de l’homme a rapporté que les tribunaux ont rejeté deux requêtes qu’elle avait déposées concernant des médecins palestiniens détenus à Gaza, dont certains sont emprisonnés depuis plus de deux ans, à un moment où le secteur de la santé à Gaza souffre d’une grave pénurie de personnel médical.

Selon des organisations palestiniennes et israéliennes de défense des droits humains, les prisons israéliennes comptent environ 9.350 prisonniers, dont 350 enfants et 90 femmes, qui subissent des tortures, la famine et des négligences médicales, ce qui a entraîné la mort de dizaines d’entre eux.

Les violations commises par Israël contre les prisonniers se sont intensifiées depuis le début de la guerre d’extermination qui a fait plus de 74 000 martyrs et plus de 175 000 blessés palestiniens à Gaza, pour la plupart des enfants et des femmes.

Source : Anadolu