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    Cheikh Qassem : J’appelle les autorités libanaises à cesser de parler de monopole des armes alors que l’agression se poursuit. Le monde entier sait que le désarmement est une revendication israélo-américaine.

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      SG du Hezbollah Cheikh Naïm Qassem : Pas de désarmement de la Résistance sous l’occupation et nous sommes ouverts au dialogue après le retrait et la fin de la tutelle

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      L’Égypte ajoute 35 institutions islamiques européennes à ses listes d’organisations terroristes

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      Cheikh Qassem : Nous appelons à la réalisation de notre souveraineté et à la construction de notre pays sur la base de l’adoption de ces décisions dans le cadre de l’Accord de Taëf et de la Constitution, et non à la division ou au morcellement du pays.

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