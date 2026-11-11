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Cheikh Qassem : J’appelle les autorités libanaises à cesser de parler de monopole des armes alors que l’agression se poursuit. Le monde entier sait que le désarmement est une revendication israélo-américaine.
11-11-2026 19:15 PM
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Cheikh Qassem : Nous appelons à la réalisation de notre souveraineté et à la construction de notre pays sur la base de l’adoption de ces décisions dans le cadre de l’Accord de Taëf et de la Constitution, et non à la division ou au morcellement du pays.
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